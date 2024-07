Музей транспорта Москвы представил программу фестиваля «Ретрорейс»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Музей транспорта Москвы приглашает на ежегодный городской фестиваль «Ретрорейс», который пройдет 14 июля на Воробьевых горах. Посетителей познакомят с городским, специализированным и личным транспортом Москвы 1980–1990-х годов, а также все желающие смогут принять участие в просветительских и развлекательных мероприятиях.

«14 июля на Воробьевых горах пройдет третий фестиваль “Ретрорейс” Музея транспорта Москвы. Под открытым небом можно будет увидеть более 150 автомобилей и экспонатов городской и специализированной техники, посетить лекции, мастер-классы и интеллектуально-развлекательные игры для всей семьи», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Центром притяжения мероприятия станет выставка экспонатов музея. Гостям представят 17 автобусов разных эпох в порядке их появления на дорогах столицы: от главной звезды фестиваля в 2022 году — первого московского омнибуса Daimler-Marienfelde 1905 года — до той самой «газели» из 1990-х. Более 130 машин представят также приглашенные автоклубы «Ретромобиль» (Подольск), «ГАЗ-21 “Волга”», «ГАЗ М-20 “Победа”», «Москвич», «Матрешка гараж», клуб любителей старинных автомобилей «Старый дилижанс», ретроклуб «Звенигород», Lada History, Mercedes-Benz Club Moscow, Mopedisti Moscow, Retroday, RetroLADA, а также Музей гаража особого назначения, музей японских автомобилей Buckets Empire, реставрационная мастерская Vegabus и другие энтузиасты.

Для посетителей пройдут экскурсионные туры по экспозиции и лекции от Музея транспорта Москвы. Примерить и купить винтажные вещи все желающие смогут на рынке-развале. Для гостей также предусмотрены экскурсионные маршруты на ретроавтобусах, которые будут курсировать по району Раменки. Продолжительность каждого рейса — 40 минут. Билеты можно приобрести на сайте музея, а также на площадке проведения фестиваля.

При покупке билета на экскурсию, а также в сувенирном магазине гости получат шоколад из лимитированной коллекции Royal Forest, вдохновленный экспонатами музея: «ЗиУ-5Д» со вкусом соли и арахиса, «МАЗ-ЗИЛ» со вкусом кокоса и «Метровагон типа В» с кэробом и апельсином.

Гости фестиваля также посетят ретрогараж, где можно будет отдохнуть всей семьей и выпить прохладный лимонад. Все желающие смогут приобрести со скидкой нужные автомобильные аксессуары, принять участие в гонке на радиоуправляемых машинах и получить мерч.

«В этом году центральное место в программе фестиваля “Ретрорейс” займут просветительские мероприятия. Выбранное 10-летие — 1990-е — будет, конечно, особенно отражено в лекционной программе. Поговорим о популярном в то время городском и личном транспорте, о том, как функционировала и чем жила Москва. Сотрудники научно-исследовательской службы музея и приглашенные эксперты расскажут об особенностях эпохи, инженерных решениях и людях, которые тесно связаны с транспортным наследием 1980-х и 1990-х», — поделилась Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы.

В ретроавтобусе ЛиАЗ-677 можно будет узнать о влиянии шума города на человека и природу, построить ментальную карту Москвы и понять, как она связана с транспортной доступностью.

В шатре «Просвет» состоятся гонки с интерфейсом «мозг-компьютер», где скорость машин участников будет определяться через регистрацию активности мозга. На занятии «UX дорог и города» гостям расскажут, как создавать благоприятную городскую среду и как мозг воспринимает дорожные знаки и разметку.

В шатре «Лекторий» сотрудники музея расскажут, как Москва-река переживала лихие 1990-е, а также зачем и почему создается современный транспорт. Посетители также смогут принять участие во встрече клуба транспортных профессий «Коллеги, едем?» и обсудить тренды 1990-х. Флагманское технологическое сообщество «Техпросвет» в социальной сети «ВКонтакте» проведет мероприятие «Игры с ИИ» — интеллектуально-развлекательную игру, где участникам предстоит соревноваться с искусственным интеллектом в различных категориях и темах. Игроки смогут проверить свои знания, логическое мышление и способности анализа в противостоянии с искусственным интеллектом.

Помимо этого, горожане и гости столицы смогут проверить, насколько хорошо они знают город, и вспомнить, как они строили маршруты до появления навигаторов.

Для детей также подготовили большую событийную программу: мастер-классы «Собери гараж», «Автомоделирование», «Смотри, мотор!» Музея транспорта Москвы, мастер-класс по изготовлению брелоков со светоотражающей лентой Центра организации дорожного движения (ЦОДД), мастер-классы и анимация с персонажами мультфильмов «Фиксики» и «Цветняшки», игротека «Мосигры» и гонки на педальных машинках, которые организует Музей автомобильных историй.

В этом году в рамках фестиваля «Ретрорейс» состоится второй этап первого сезона Кубка Москвы по историческому ралли. Задания по ориентированию на местности выполнят 100 экипажей на ретроавтомобилях. Как и в предыдущем этапе, в заезде примет участие экипаж Музея транспорта Москвы.

Вход на мероприятие бесплатный, нужна предварительная регистрация на сайте.

Музей транспорта Москвы — это открытое городское пространство и живой исследовательский центр. В его фондах хранится более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, вело- и мототехника.

Экспонаты коллекции музея можно увидеть на выставочных проектах, а также на транспортной инфраструктуре города. Постоянная экспозиция музея будет размещена в гараже архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице (дом 27). Сейчас памятник архитектуры авангарда находится на реставрации. Ему вернут исторический облик.

Отдельные экспозиции музея можно увидеть на нескольких площадках. В павильоне № 26 «Транспорт СССР» на ВДНХ проходит масштабная выставка «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра». Она рассказывает, как сам человек, горожанин и пассажир, и его потребности становились центром изменений в транспортной среде и городе.

На Северном речном вокзале представлена инсталляция «Самавто» о феномене советского автомобилестроения.

На Южном речном вокзале работает выставка «Москва-река пассажирская». Здесь в хронологическом порядке представлены ключевые события в истории освоения главной водной артерии города — от сооружения Водоотводного канала в XVIII веке до начала навигации электрических судов.

В метро Музей транспорта Москвы представил новую серию проекта «Станция “Музейная”» — «Слушай, а это зеленая ветка?». Команда музея и композитор Карина Казарян прокатились вдоль Замоскворецкой линии метро с диктофоном в руках, исследуя Москву на разных видах транспорта. Записанные звуки легли в основу композиций, объединенных в плейлист. Плакаты, созданные на основе обложек треков, можно увидеть на каждой станции Замоскворецкой линии. QR-коды на них ведут на страницу проекта, где можно прослушать все композиции.

Кроме того, музей проводит экскурсию «Новая эра московского метро», где можно познакомиться с историей строительства станций Большой кольцевой линии метро.

