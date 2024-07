Как могли бы выглядеть Сретенка и проспект Мира. Изучаем нереализованные проекты ХХ века в музее «Садовое кольцо»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В музее «Садовое кольцо» (филиал Музея Москвы) работает выставка «Нереализованные проекты XX века. От Сретенки до проспекта Мира». Здесь собрали как невоплощенные идеи, так и разработки, претерпевшие заметные изменения в процессе реализации. В экспозицию вошли эскизы, чертежи, фотографии макетов — можно рассмотреть авторские проекты братьев Весниных, Ивана Жолтовского, Иосифа Ловейко и других известных архитекторов прошлого столетия. А на современных снимках можно увидеть, как выглядят эти здания сейчас.

Выставка представляет собой своеобразную прогулку, частью которой станет и музей «Садовое кольцо». Его здание само по себе примечательный памятник архитектуры. Дом был построен в конце XVIII века как доходный: квартиры в нем сдавали в аренду. Уже в конце XIX века на первом этаже располагались лавки и магазины — бывшая 1-я Мещанская, ставшая впоследствии частью проспекта Мира, была тогда шумной торговой улицей. В начале ХХ столетия дом хотели снести, владелец участка планировал построить большое здание, но коррективы внес 1917 год. Некоторое время здесь были коммунальные квартиры, потом открыли музей истории Дзержинского (затем Мещанского) района. Его назвали «Садовое кольцо», потому что предполагалось объединить все музеи Садового кольца, чего так и не случилось.

О том, как могли бы выглядеть некоторые здания на Сретенке и проспекте Мира, рассказал москвовед, руководитель музея «Садовое кольцо» Денис Ромодин.

Сретенка

К началу ХХ века Сретенка из довольно неприятного места с сомнительной репутацией (путеводитель по Москве 1884 года сообщал о вечной грязи и большом количестве питейных заведений) превращается в активную деловую улицу, ее начинают застраивать респектабельными доходными домами.

Один из интересных проектов здесь — доходный дом Санкт-Петербургского общества страхования (улица Сретенка, дом 26/1). Этот едва ли не крупнейший тогда застройщик страны в 1913 году разрабатывал здание с кинотеатром, магазинами, конторами, гостиницей и эксплуатируемой кровлей — там хотели разместить панорамный ресторан с перголами и ротондами. Роскошное строение должно было стать украшением всей улицы. Но началась Первая мировая война, и общество реализовало проект в сильно сокращенном варианте. Ресторан открывать не стали — в 1915 году ресторанный бизнес становится, по сути, избыточным и ненужным.

Кроме того, классические формы здания осовременили. Сначала над проектом работали братья Веснины. Они известны конструктивистскими постройками, среди которых Дом ученых на Пречистенке и Дворец культуры Пролетарского района (современный Культурный центр ЗИЛ), но тогда еще занимались классической архитектурой. Веснины сильно меняли образ будущего дома, постоянно искали идеи и вели диалог с заказчиком. Компромисса не нашли, и проект передали Аршаку Измирову. Сформировался образ почти современного здания с каменными гранитными фасадами, интересными стеклами, которые становятся популярны в начале 1910-х. Далее со стороны Сретенки должен был быть торговый пассаж с магазинами и конторами, который из-за заморозки проекта тоже не построили.

Знаковым сооружением для Сретенки была Сухарева башня. Согласно генплану реконструкции Москвы 1935 года некоторые улицы центра города, в том числе Садовое кольцо, необходимо было расширить, чтобы скорректировать движение трамваев и автомобилей. Когда башню для этого решили демонтировать, началась кампания по ее спасению — многие архитекторы, в том числе Григорий Бархин, Александр Великанов, Иван Фомин, Леонид Поляков и другие, писали в правительство, предлагали идеи реорганизации, позволяющие ее сохранить. Фомин, например, создал замечательный проект с расширением площади со стороны Сретенки, возведением массивных полуциркульных построек с аркадами и декоративными деталями в стиле нарышкинского барокко. В самой башне появились бы дополнительные арки для проезда транспорта. В итоге ни один проект не приняли, Сухареву башню разобрали в 1934 году.

Проекты ее восстановления продолжали возникать вплоть до 1980-х. Один из них предполагал восстановить Сухареву башню на историческом месте и убрать под землю все транспортные потоки. А в числе самых смелых идей — сделать начало проспекта Мира в виде треугольной площади, раздвинуть особняк, в котором располагается музей «Садовое кольцо», и соседнюю застройку. Опыт передвижения домов в Москве уже был — такие работы проводили с конца XIX века до 1930-х годов, особых технических проблем не должно было возникнуть, но идея все равно была сложная, и от нее отказались.

К Большой Сухаревской (Малой Колхозной) площади вернулись в начале 1960-х. Тогда не существовало регламента по охране исторических зданий, но памятники архитектуры поблизости, разумеется, были, например странноприимный дом Н.П. Шереметева (Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского) и храм Троицы Живоначальной в Листах. Тогда стали возникать и проекты реконструкции Сретенки. Один, например, предполагал, что вся ее левая сторона пойдет под снос, а взамен появятся 12-этажные каркасно-панельные здания, объединенные стилобатом-магазином. Около площади должны были быть въездные ворота, рядом — высотный корпус Склифа (из всего проекта реализовали только его). Что касается площади, то главная идея состояла в том, чтобы снести часть угловой застройки, возвести универмаг, сделать выход к нему со станции метро «Колхозная» («Сухаревская») и обустроить большую пешеходную площадь. Храм Троицы в Листах превращался по этому проекту в кинотеатр.

В 1967-м первым секретарем Московского городского комитета КПСС стал Виктор Гришин, который коренным образом поменял ситуацию с градостроительством в столице. Михаил Посохин, главный архитектор Москвы, регламентировал на Сретенке историческую застройку, но идея появления универмага (прообраза современного торгового центра) существовала до конца 1980-х. В начале 1990-х построили торгово-офисное здание как наследие этого длительного проекта.

Проспект Мира

В 1930-е начинается эпоха новой большой Москвы и масштабная реконструкция. Это не могло не затронуть и будущий проспект Мира, тогда 1-ю Мещанскую улицу. Теперь его можно «читать» как энциклопедию советской и постсоветской архитектуры, историю удач и несчастий московского зодчества ХХ века.

Предполагалось, что проспект будет крупнейшей магистралью новых Дзержинского и Ростокинского районов, образцом архитектурного стиля, известного под названием «сталинский ампир». Улицу необходимо было расширять и, соответственно, сносить часть существующих строений. Сохранить планировали только ценные с архитектурной точки зрения здания, однако в итоге (по финансовым соображениям и ввиду жилищного кризиса) не стали демонтировать и многие обычные многоквартирные дома. Реконструкцией района занимался Григорий Бархин.

На проспекте Мира (дом 50) располагается интересное здание бывшего Набилковского коммерческого училища, считавшегося до революции одним из лучших средних учебных заведений в Москве. Там среди прочего преподавали живопись, чеканку и технологию типографских работ. После 1917 года его занял рабочий факультет, где обучалась молодежь, и ему потребовались большие площади (в тот период, в принципе, появлялось много зданий для учебных учреждений, которые впоследствии назовут техникумами). На соседнем участке планировали построить новый корпус, автором проекта стал Кирилл Афанасьев из мастерской Ивана Жолтовского. Он разработал здание с фасадами в неоклассическом стиле, соразмерное бывшему училищу, но в 1934–1935 годах из-за пересмотра плана реконструкции проект отклонили.

Важный этап застройки проспекта Мира пришелся на 1950-е годы, перед этим план реконструкции бывшей 1-й Мещанской улицы переработали. Новая идея заключалась в том, чтобы возводить дома с башенными объемами, которые «разбивали» бы сложившуюся застройку. Например, в проекте современного дома 68 задумывалась очень эффектная башня. Если ехать на автомобиле по проспекту Мира от Сухаревской площади, то на углу с Банным переулком магистраль делает небольшой излом, и архитектор это заметил. Башня должна была хорошо просматриваться по ходу движения от Садового кольца. Но проект разработали в 1954 году — тогда же Никита Хрущев раскритиковал помпезность сталинского стиля, и это стало началом эпохи борьбы с архитектурными излишествами. Меры, принимаемые по отношению к архитекторам, ужесточались — если сначала еще появлялись проекты со скульптурой, декоративными элементами, объемными лоджиями и балконами, то уже к 1955-му таких практически не остается. Это видно на примере дома 68: от башни решают избавиться, появляется только небольшая надстройка, фасад становится более плоским. Основное здание завершили к 1956 году, а второй корпус вдоль Банного переулка не построили.

Относительно повезло другому проекту — жилых домов для Министерства финансов и Министерства внешней торговли СССР, которым руководил Иосиф Ловейко. Это был ответственный участок — практически последняя застройка перед современной ВДНХ (тогда ВСХВ, ее как раз начали реконструировать и обновлять). Даже с учетом внесенных изменений дома стали определенным эталоном архитектуры начала 1950-х — на их примере фотографы демонстрировали образец новой Москвы. Здесь проектировали мощный симметричный монументальный ансамбль из четырех одинаковых домов — предполагалось, что застройка уйдет внутрь. Проект утвердили в 1951 году, но здания были нестандартные, реализация затянулась — влияние оказала борьба с архитектурными излишествами, с домов стали исчезать детали. А вот доминанте на противоположной стороне проспекта Мира, зданию Государственного института по проектированию металлургических заводов (Гипромез), повезло меньше. Его должны были увенчать башней со шпилем и соединить с соседними корпусами воротами-арками, но уже в процессе строительства от задуманных «излишеств» пришлось отказаться. Кроме того, сзади не построили ротонду, где хотели разместить актовый зал.

Дом Минсельхоза (известный также как Дом Высшего совета народного хозяйства) — последняя завершенная работа архитектора Ивана Жолтовского. Здание в самом конце современного проспекта Мира (дом 184, корпус 1) он проектировал особняком, не сочетая с соседней застройкой. Это была жемчужина, требующая отдельного внимания. Проект существенно менялся — поначалу это мог быть достаточно типовой жилой дом, и тем интереснее по эскизам следить за фантазией зодчего. На выставке можно рассмотреть детально проработанную практически палладианскую усадьбу. Хотя начало борьбы с излишествами ударило по этому проекту, реализовать его удалось достаточно интересно: Жолтовский сохранил легкий карниз, декоративные элементы на части фасадов и выносные лифтовые шахты с панорамным остеклением.

О том, что хотели построить у станции метро «Алексеевская», что менялось в облике здания НИИ «Теплоприбор», как на облике улиц могли отразиться постмодернистские проекты и многом другом можно узнать на выставке «Нереализованные проекты XX века. От Сретенки до проспекта Мира». Она работает до 29 сентября в музее «Садовое кольцо».

