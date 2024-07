Дмитрий Чернышенко провёл встречу с Айсеном Николаевым и оценил турпотенциал Якутии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. На ней обсудили вопросы развития науки и образования в регионе, а также проекты и инициативы в области спорта и туризма.

Вице-премьер поблагодарил главу Якутии за организацию насыщенной рабочей программы. По его словам, устойчивая и динамичная экономика – одна из новых национальных целей, которые поставил Президент Владимир Путин.

«Республика Саха – самый большой регион России, с уникальной природой и богатыми ресурсами. Здесь активно реализуются инновационные проекты, во многом благодаря комплексному развитию сферы научных исследований и разработок. В регионе работает НОЦ мирового уровня “Север„, за два с половиной года его резиденты внедрили в производство более 100 технологий, запатентовали почти 300 изобретений. В рамках нацпроекта “Наука и университеты„ в регионе открылось 10 молодёжных научных лабораторий», – сказал зампред Правительства.

Большое внимание также уделяется образованию. Правительство республики ежегодно обеспечивает подготовку учащихся в ведущих вузах страны по договорам о целевом обучении за счёт региональных средств.

«Утверждена региональная концепция целевой подготовки специалистов для Республики Саха, на 2024/2025 учебный год в рамках целевого приёма предусмотрено 785 мест за счёт республиканского бюджета. Это уникальный подход к подготовке кадров. Ряд вузов и колледжей Якутии участвуют в программе “Приоритет-2030„ и в проекте “Профессионалитет„», – отметил Дмитрий Чернышенко.

20 июня стартовала приёмная кампания, на сегодня в вузы Якутии подано уже порядка 3 тыс. заявлений. Зампред Правительства попросил главу региона взять на личный контроль проведение удобной и прозрачной приёмной кампании.

«Образование для нас – главный фундамент. Мы в Якутии всегда трепетно относимся к вопросам его развития. Каждый год последние несколько лет вводится не менее 10 школ. В этом году у нас по плану – 16 зданий, из них 9 будут построены по линии национальных проектов. Делаем капитальные ремонты, в том числе в системе среднего профессионального образования. Хотел бы поблагодарить за поддержку курируемого Вами Министерства науки и высшего образования страны, которое в этом году выделило средства в рамках подготовки к проведению Игр “Дети Азии„. У нас общежития Северо-Восточного федерального университета им М.К.Аммосова хорошо отремонтированы», – подчеркнул Айсен Николаев.

Кроме того, Республика Саха ведёт работу по развитию молодёжной политики, уже есть позитивные результаты: в Якутии устойчивый приток населения, улучшается демографическая ситуация. Вице-премьер поздравил Айсена Николаева с победой в конкурсе «Регион для молодых» – предложенная субъектом программа попала в топ-10 победителей и получила поддержку в размере 128 млн рублей.

«Благодаря поддержке федерального Правительства в скором времени в Якутске появится молодёжный центр, что позволит уделять вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения ещё больше внимания, добиваться лучших результатов», – отметил глава Якутии.

Развитие туризма – одна из приоритетных задач Правительства. Дмитрий Чернышенко напомнил, что Президент России Владимир Путин поддержал реализацию нацпроекта «Туризм и гостеприимство» до 2030 года.

«Республика активно использует инструменты нацпроекта для развития туризма. В 2023 году Якутию посетили более 235 тысяч туристов, что превышает допандемийный уровень. В 2023–2024 годах из федерального бюджета выделено около 310 млн рублей на развитие туризма, включая создание туркода центра Якутска, проведение событийных мероприятий, закупку оборудования и развитие экологического и агротуризма. Также создаются модульные гостиницы, а с участием корпорации “Туризм.РФ„ в Якутске строится отель на 150 номеров. Развитие инфраструктуры позволит привлечь в регион ещё больше гостей», – подчеркнул зампред Правительства.

На встрече также затронули вопросы развития спортивной сферы в регионе.

«Одна из новых национальных целей, которую поставил глава государства, – укрепление здоровья населения. К 2030 году 70% россиян должны регулярно заниматься физкультурой. В 2023 году в республике этот показатель составил 57,5%, что выше плана. За несколько лет на создание спортивной инфраструктуры регион получит из федерального бюджета более 1,1 млрд рублей по федпроектам “Спорт – норма жизни„ и “Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)„. Это позволит увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями», – отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что в целом в субъекте спортивная сфера развивается динамично. Якутск достойно и на самом высоком уровне провёл масштабные спортивные соревнования – VIII Международные спортивные игры «Дети Азии – 2024», в которых приняли участие спортсмены из 24 зарубежных стран и 5 регионов России, они соревновались в 24 видах спорта.

Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что в республике пройдёт ещё много значимых спортивных и других мероприятий. А Правительство России будет и дальше поддерживать регион в его поступательном развитии.

В ходе рабочего визита вице-премьер посетил «Царство вечной мерзлоты» в Якутске – туристический комплекс, представляющий собой нетающий ледник внутри горы. Комплекс работает круглогодично, является одной из главных достопримечательностей Якутска и визитной карточкой всей республики, привлекая туристов из России и других стран.

Также гостям представили туристический потенциал республики, включая строительство новых объектов, познакомили с выпускаемой в регионе сувенирной продукцией и традиционными изделиями народных мастеров. Глава республики сообщил, что в настоящее время готовится стратегия развития туризма.

Айсен Николаев отметил, что в республике есть уникальные природные места, в том числе Ленские столбы, полюс холода. Кроме того, проводятся масштабные событийные мероприятия, которые привлекают туристов, такие как национальный праздник Ысыах Туймаады, один из самых больших национальных праздников на территории России, который в этом году собрал практически 230 тысяч человек. По его словам, особое внимание будет уделяться экологическому, гастротуризму и агротуризму.

«Для нас ограничивающий фактор – это транспортная доступность. К сожалению, эта проблема есть. Но при помощи Правительства России она решается. Уверен, что мы сможем создать здесь хорошую туристическую инфраструктуру и развить индустрию гостеприимства. В этой области все победы ещё впереди. Мы намерены серьёзно этим заниматься», – подчеркнул глава региона.

В республике ведут деятельность 23 туроператора, которые предлагают более 170 туристических продуктов. По итогам 2023 года Якутия стала победителем федерального конкурса в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

