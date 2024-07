Дмитрий Чернышенко пообщался с участниками VIII летних Международных спортивных игр «Дети Азии» и посетил спортобъекты Якутии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко совместно с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым посетил ряд спортивных объектов Якутска, а также пообщался с волонтёрами и спортсменами VIII летних Международных спортивных игр «Дети Азии» и фиджитал-командой.

Дмитрий Чернышенко совместно с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым посетили ряд спортивных объектов Якутска

Во время посещения спорткомплекса «Стерх», где прошла встреча с волонтёрами, вице-премьер напомнил: в 2007 году благодаря тому, что Президент Владимир Путин прилетел в Гватемалу и защитил заявку на проведение Олимпиады в Сочи, страна получила уникальный шанс развивать спортивное и волонтёрское движение.

«Волонтёрская деятельность – это действительно тяжёлый труд. Это не просто флешмобы или акции, а серьёзная работа. И вы отдаёте самое ценное, что у вас есть, – своё время», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что дух волонтёрства в России заложен в каждом человеке. Поэтому многие поколения безвозмездно посвящали своё время помощи другим. Сейчас эта традиция продолжается – например, многие помогают и отправляют помощь бойцам СВО.

«Вы же делаете большое дело, участвуя в Международных спортивных играх “Дети Азии„. Это большая честь – представлять современную Россию, Якутию как гостеприимный, доброжелательный, образованный и владеющий многими языками регион, способный обеспечить высокий уровень сервиса, безопасности и транспортного обслуживания. Вы все большие молодцы, и огромная благодарность вам за это, ведь главное, что мы можем дать волонтёрам, – признание важности их работы и благодарность за неё. Спасибо вам огромное», – подытожил вице-премьер.

«Якутия гордится своим волонтёрским движением. Мы всегда могли положиться на добровольных помощников в решении даже сложных задач, будь то организация социальной помощи в годы пандемии, при профилактике и тушении пожаров, проведении мероприятий. Сейчас волонтёры активно помогают в сборе гуманитарной помощи, отправке снаряжения в зону СВО. Уверен, Игры “Дети Азии„ станут хорошим импульсом в развитии этого движения в Якутии, привлекут в его ряды ещё больше деятельных ребят», – отметил глава республики Айсен Николаев.

Кроме того, вице-премьер пообщался с участниками летних Международных спортивных игр «Дети Азии», ответив на их вопросы. Говоря о мотивации молодых спортсменов, он посоветовал никогда не сдаваться, верить в себя и проявлять волю к победе. В этом помогают дисциплина и регулярные тренировки.

«Друзья, вы должны помнить, что в своих странах являетесь ролевыми моделями для миллионов ребят, которые только приходят в спорт. Поэтому надо держать высокую планку, чтобы им всегда было на кого равняться», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Зампред Правительства встретился с командой по фиджитал-спорту HOTU, которая стала призёром первого мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани. Недавно команда заняла 1-е место в финале чемпионата России по компьютерному спорту, прошедшем в рамках «Киберфеста». Дмитрий Чернышенко поблагодарил молодых людей за интерес к фиджитал-спорту и стремление к победам и отметил, что именно это направление помогает гармоничному развитию личности. Он также напомнил, что Минспорт России разрабатывает программу по созданию не менее 300 фиджитал-центров по всей стране, 19 из них станут опорными. Якутия претендует на то, чтобы один из таких центров создавался именно на территории республики. В свою очередь ребята поделились инициативами по развитию кибер-сообщества в России и дальнейшими планами.

Вице-премьер вместе с главой Республики Айсеном Николаевым оценили ход строительства крытого катка с искусственным льдом в Якутске. Строительство спортивного объекта реализуется в рамках федпроекта «Спорт – норма жизни».

Двухэтажный объект общей площадью более 5 тыс. кв. м будет включать ледовый хоккейный корт 60 на 30 м, спортивный зал, рекреационно-восстановительный блок для отдыха, административный корпус. В здании также оборудуют ледяную полосу для кёрлинга, что сделает объект уникальным среди других спортивных комплексов Якутии. Планируется, что крытый каток откроет свои двери в ноябре текущего года.

Гости также приняли участие в просмотре финального матча по волейболу среди юношей Игр «Дети Азии», а затем наградили победителей. И среди юношей, и среди девушек чемпионами стали команды из Белоруссии.

Дмитрий Чернышенко посетил храм Всех Святых города Якутска – памятник воинам Святой Руси на земле Олонхо.

