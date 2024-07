Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в рамках рабочей поездки в Якутию совместно с главой республики Айсеном Николаевым посетили ряд образовательных объектов региона – школу имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых в селе Хатассы и Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова в Якутске.

В рамках посещения опорного вуза региона вице-премьеру представили результаты проекта «Приоритет-2030» и план развития университета, включая межвузовский кампус. По поручению Владимира Путина к 2030 году в стране будет не менее 25 кампусов, а к 2036 году их число увеличится до 40.

Основной идеей развития кампуса является формирование единой архитектурно-пространственной среды для развития образования и науки. Особенностью объекта является привлечение организаций среднего профессионального образования в общую систему непрерывной подготовки кадров.

«Руководство республики поддерживает Северо-Восточный федеральный университет и заинтересовано в появлении кампуса на базе вуза. Индустриальные партнёры должны сделать ставку на будущий объект как точку притяжения технологий и кадров, это создаст качественную среду для обучения специалистов по приоритетным направлениям развития Дальнего Востока и Севера России. Талантливая молодёжь сможет заниматься наукой и получать знания, не уезжая из своего региона. Необходимо направить все усилия региональной власти, вуза и индустриальных партнёров на подготовку заявки на создание кампуса», – отметил вице-премьер.

Он также рекомендовал вузу присоединиться к реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в части научных разработок в сфере искусственного интеллекта.

«Для Якутии создание межвузовского кампуса имеет важное значение для развития образования с учётом креативной специализации экономики региона. Проект является частью мастер-плана Якутска, получившего поддержку Президента России Владимира Путина. Это будет единственный межвузовский кампус для всего северо-востока страны, направленный на создание высокотехнологичной научно-образовательной среды для подготовки профессиональных кадров», – сказал Айсен Николаев.

Гостям презентовали инициативы программы «Регион для молодых» и проекты в рамках НОЦ мирового уровня «Север». За два с половиной года резиденты научно-образовательного центра внедрили в производство 125 технологий и запатентовали 290 изобретений.

В вузе действует ряд лабораторий, в том числе «Технологии полимерных нанокомпозитов», «Молекулярная медицина и генетика человека», лаборатории дизайн-центра электроники «Север» и «Вычислительные технологии и искусственный интеллект», созданная совместно со «Сбером».

Дмитрий Чернышенко посетил лабораторию по изучению мамонта, где ему рассказали о работе Всемирного музея мамонта. С 2010 года сотрудники музея собрали большое количество палеонтологического материала – более 3 тыс. единиц костных остатков практически всех представителей мамонтовой фауны Восточной Сибири и разнообразную коллекцию замороженных останков ископаемых животных ледникового периода. В 2014 году музей посещал Президент России Владимир Путин.

Вице-премьер, глава республики и заместитель Министра просвещения России Татьяна Васильева совершили визит в село Хатассы (городской округ «Якутск»), где посетили общеобразовательную школу. Школа имеет более чем столетнюю историю и работает в агротехнологическом направлении. Её деятельность направлена на углублённое изучение математики, биологии, химии, информатики. Открытие здания школы, обновлённого в рамках нацпроекта «Образование», состоялось в конце декабря 2023 года.

В 2017 году на базе учебного заведения создан сельскохозяйственный производственный кооператив «Хатасская школа агробизнеса». В целях сохранения и развития традиций в современном агрообразовании создан также Агроинжиниринговый центр им. П.П.Фёдоровой.

В школе расположены 19 учебных кабинетов, включая универсальную мастерскую по техническим видам труда, технологии, кабинет автодела и трактороведения, лабораторию цифровых технологий, кабинеты агротехнологии, библиотеку, оранжерею, кинофотостудию.

Дмитрию Чернышенко показали выставку изделий, изготовленных руками учеников школы на уроках технологии и труда. Школьники продемонстрировали нагрудные украшения, которые сделали по собственным эскизам. В прошлом году школа закупила новое оборудование для сушки и расфасовки иван-чая.

«Очень радует, что в школе ведётся ранняя профориентационная работа. В этом траектория успеха: почувствовать профессию – и дальше развиваться и добиваться новых высот», – отметил зампред Правительства.

С 1 июля 2024 года в школе заработали дневной лагерь «Сарыал» и лагерь труда и отдыха «Дьулуур» для 100 детей в возрасте от 6,5 до14 лет.

Вице-премьер вручил школе сертификат на получение спортивного инвентаря.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI