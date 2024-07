«Движение первых» в Москве: как прошел учебный год для участников объединения

Source: MIL-OSI Russian Language News

В прошедшем учебном году к объединению детей и молодежи «Движение первых» присоединились 89 тысяч москвичей. Всего в столице зарегистрировано уже более 119 тысяч участников, в том числе свыше 13 тысяч педагогов, наставников и родителей.

«Движение первых» — крупнейшее объединение молодых людей страны, которое сплотило более семи миллионов участников. Участники объединения создают среду для всестороннего развития и самореализации, поэтому флагманские проекты имеют широкий выбор направлений — от спорта и медиа до исторической памяти и творчества.

На занятиях «Академии первых» ученики совершенствуют гибкие навыки и учатся организовывать мероприятия, разрабатывают программы акций. Например, в апреле в центре детского творчества «Замоскворечье» прошел благотворительный «Весенний бал» Южного административного округа. Инициативная группа собрала более 40 килограммов вещей для фонда помощи хосписам «Вера» и фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Личные достижения

Свою инициативу реализовал выпускник московской школы № 444 Вячеслав Милованов. Он организовал проект «Технодвиж», используя знания в робототехнике и медиаиндустрии. Учащиеся 7–11-х классов развивают навыки в сфере инженерии, программирования и медиакоммуникаций. Они учатся моделировать роботов и управлять ими. В этом учебном году к проекту присоединились 2,5 тысячи школьников и наставников. В 2025-м команда планирует расширяться: по задумке Вячеслава Милованова, участвовать смогут ученики любого возраста.

Год оказался насыщенным и для Авелины Димовой, окончившей 10-й класс школы Центра педагогического мастерства столичного Департамента образования и науки. Девушка стала заместителем председателя московского Совета первых и заместителем координатора региональной команды Всероссийского конкурса «Большая перемена». После участия в «Академии первых» она развивает проект «Первые: старт в наставничестве». В этом году школьница попробовала себя в роли организатора городских мероприятий. Так, при поддержке регионального отделения «Движения первых» она вместе с командой провела просветительские кейс-чемпионаты и тренинги перед началом пятого сезона конкурса «Большая перемена».

Опыт образовательных организаций

Сейчас в столице открыто 625 первичных отделений — основных объединений движения на базе образовательных организаций.

«В этом учебном году мы увеличили количество уникальных проектов для самых разных возрастных групп. На текущий момент почти 400 тысяч детей и педагогов вовлечены в программы как федерального, так и регионального уровня. Большое значение мы уделяем работе внутри образовательной организации, где вместе с советником директора по воспитанию и окружными специалистами ребята реализуют собственные инициативы и масштабируют их на район, округ и даже город», — сказала Надежда Куранина, председатель Совета столичного отделения «Движения первых».

Так, первичное отделение в школе № 1080 активно развивает туристское направление. Участники «Движения первых» регулярно отправляются в походы по выходным. Ежегодно организуют туристский слет, на котором опытные ребята проводят разные занятия для младшего поколения.

Курсанты юридического колледжа проводят уроки и мастер-классы по правовой грамотности для школьников и студентов в рамках городской образовательной инициативы «Правовая Москва».

С сентября в школе № 1212 «Щукино» работает волонтерский отряд «ДоброДар» активистов «Движения первых». Дети начинали со сбора мусора и проведения других акций, а сейчас организуют общешкольные мероприятия, среди которых дни открытых дверей, последний звонок и празднование Дня Земли.

Учащиеся школы № 2097 развиваются в медиа. За учебный год они выпустили более 200 репортажей и роликов, почти 100 газетных статей, записывают подкасты на различные темы. Активисты присоединились к программе «МедиаПритяжение» и теперь снимают репортажи, проводят интервью, прорабатывают дизайн. Катерина Дудникова, школьный корреспондент, стала победителем проекта прошлого сезона и посетила Всероссийский форум «МедиаБум».

Проведение интеллектуальных мероприятий для школьников способствует развитию талантов детей и формированию навыков, которые пригодятся им в будущей профессии, а также соответствует задачам проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

