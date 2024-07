Дайджест #ГУУговорит обо всем на свете

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Мы готовились, мы ждали, и вот этот день настал – выпускной семьи ГУУ! Вручены награды и аттестаты, сделаны незабываемые фото, сняты сотни роликов. Про любимых абитуриентов тоже не забыли и опубликовали инструкцию по поступлению в вуз. Тем временем эксперты рассуждали об успехах российской экономики, давали прогнозы курса и цен, объясняли мировые события и многое другое.

Начальник отдела PR ГУУ Татьяна Шарапова поделилась подробностями реализации акции «ГУУ-СВОИМ». «Участвуют студенты, преподаватели и руководство университета. В апреле представители ректората во главе с ректором Владимиром Строевым лично сопровождали колонну с гуманитарным грузом на новые территории», – рассказала Татьяна Шарапова.

Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов спрогнозировал глобальный спрос и рост цен на золото. «В последнее время наблюдается существенный рост мирового спроса на золото, при этом в начале 2024 года динамика этого спроса была самой высокой с начала 2016 года», – заявил экономист.

Также Евгений Смирнов оценил рост экспорта газа в страны Европы. «Несмотря на то, что с началом специальной военной операции (СВО) произошел обвал экспортных поставок российского трубопроводного газа в Европу, в последний год наблюдается обратная тенденция, и поставки газа по магистральным трубопроводам в страны Европы демонстрируют устойчивый рост», – отметил профессор.

Еще Евгений Смирнов поделился мнением о том, что ШОС формирует новый центр мировой силы. «Свидетельством тому стало присоединение к ШОС Республики Беларусь, а также запланированное членство других государств, которые находятся за пределами региона. Данный факт наглядно показывает, что ШОС, так же как, например, и БРИКС, стремится к формированию новых институтов многополярного мира», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, Евгений Смирнов прокомментировал рост товарооборота между Россией и Ираном. «Для развития взаимных торговли и инвестиций важную роль играет продолжение совместных усилий по развитию международного транспортного коридора «Север – Юг», поскольку рост торговли в будущем, безусловно, будет требовать большего и в качественном отношении иного транспортного и инфраструктурного обеспечения», — заметил эксперт.

Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина оценила вероятность снижения цен на квартиры: «Скорее всего темпы роста цен на новостройки будут чуть ниже, чем темпы роста цен на вторичное жилье, и они сблизятся», – сказала экономист.

Также Галина Сорокина предположила, на кого будут ориентированы новые льготные программы ипотеки. «В будущем могут появиться новые адресные программы, которые будут направлены на поддержку конкретных категорий населения, например, молодых семей с детьми, бюджетников или военнослужащих», – поделилась эксперт.

Еще Галина Сорокина прокомментировала заявление пекарей, что рост цен на хлеб связан с увеличением стоимости муки. «Заявления, скорее всего, являются информационной манипуляцией, чтобы подготовить потребителей к росту цен на хлеб. Напомним, что прошлые два года рост цен на муку в России значительно отставал от инфляции, в отличие от цен на хлеб», – заметила экономист.

Кроме того, Галина Сорокина рассказала, что будет с долговыми обязательствами Украины. «Скорее всего, посредством предоставления гарантий со стороны стран, финансирующих киевский режим, предоставления различных преференций и давления на частных инвесторов принудят заключить новый мораторий на обслуживание государственного долга Украины», – предположила профессор.

Помимо этого, Галина Сорокина объяснила суть семейной ипотеки. «Семейная ипотека — ипотека с государственным субсидированием разницы в стоимости кредита банковскому сектору, пример целевого решения нескольких государственных задач. С одной стороны – это поддержка семей с детьми, с другой – стимулирование строительной отрасли», – прокомментировала экономист.

Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков назвал причины роста цен на отдых в России. «Развитие туристической инфраструктуры в России ускорилось за последний год, но спрос на внутренний туризм растет быстрее. Владельцы средств размещения, соответственно, повышают цены», – отметил эксперт.

Также Вадим Жуков оценил влияние недавних трагических событий на туристический поток в Крым, Дагестан, Абхазию. «Кратковременное снижение турпотока действительно произошло, но лишь за счет падения числа новых бронирований. Но массовой сдачи туров не было, и о закрытии туристического сезона речи нет», – заключил специалист.

Еще Вадим Жуков назвал недостатки отдыха на Азовском море. «Берега Азовского моря степные, поэтому часто гуляют сильные ветры, вызывающие штормы на море. В результате вода постоянно мутная из-за ила и песка. Туристов, мечтающих о лазурных волнах, такая экзотика не вдохновляет», — отметил он.

Доцент кафедры экономической политики и экономических изменений ГУУ Максим Чирков прокомментировала рост российского экспорта. «На этот счет есть хорошая цитата премьер-министра России Михаила Мишустина, о том, что за 2023 год товарооборот России с дружественными странами превысил весь товарооборот России со всеми странами мира допандемийного 2019 года», – поделился экономист.

Еще Максим Чирков обозначил ситуацию в малом и среднем бизнесе в России. «Малый и средний бизнес активно развивается несмотря на сложности в 2023 году… Российская экономика растет, но те отрасли, где большая доля малого и среднего бизнеса, растут быстрее, чем экономика в целом», – обратил внимание эксперт.

Также Максим Чирков обратил внимание, что работники финансовых и экономических структур сильно занижают прогнозы развития экономики страны. «Ответственные работники финансовых и экономических структур зачастую склонны представлять ситуацию несколько хуже, чем она есть на самом деле. Еще три-четыре года назад многие заметили, что наши чиновники экономического блока приводят явно заниженные прогнозы в сравнении с теми, что давали международные институты – Всемирный банк, МВФ и ряд других», – заметил он.

Кроме того, Максим Чирков поделился мнением о причинах перехода Греции на шестидневную рабочую неделю. «Сегодня состояние европейской экономики настолько ухудшилось, что необходимо принимать любые меры, для ее улучшения, даже через введение дополнительного рабочего дня», – сказал экономист.

Также Максим Чирков оценил вероятность наступления дефолта на Украине. «Точный месяц, когда будет дефолт на Украине, сказать сложно, потому что мы не знаем, насколько западные политики смогут повлиять на западных кредиторов Украины», – объяснил эксперт.

Максим Чирков отметил и серьезность роста долга Украины перед МВФ. «Для украинской экономики ситуация развивается очень негативно… В принципе, государственный долг [страны] превысил $150 млрд, экономика является банкротом при отсутствии западной помощи или при недостатке западной помощи», — заключил специалист.

Еще Максим Чирков сообщил о возможном подорожании арбузов и дынь. «Рост цен, который будет по арбузам и дыням, объясняется ростом расходов и ростом цен на продукты питания во всем мире», – подчеркнул экономист.

Кроме того, Максим Чирков оценил выгоду от покупок ОФЗ. «Рынок ОФЗ ликвидный, и на нем может зарабатывать кто угодно. Если у компании или физлица есть доступ к торговой площадке — Мосбирже, то он может купить российский госдолг. Действительно, проценты сейчас высокие, и на этом можно хорошо заработать», – рассказал специалист.

Доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» Валерия Иванова объяснила рост стоимости виниловых пластинок. «Новые санкции запрещают транзит виниловых пластинок из ЕС через Россию, что усложняет маршрут поставок и приводит к подорожанию», — поделилась экономист.

Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Константин Андрианов назвал причины роста инфляции в российской экономике. «Главная причина инфляции в России – это всё возрастающие затраты предприятий на фоне удорожания кредитов вследствие сохранения жёсткой денежно-кредитной политики Центробанка. Пытаясь бороться с инфляцией спроса, руководство российского Центробанка провоцирует ещё больший рост инфляции издержек», – заметил эксперт.

Также Константин Андрианов дал прогноз курса валют в ближайшие недели. «С большой долей вероятности валютный курс сильно не изменится. Курс доллара будет в диапазоне 86-90 рублей, курс евро — 90-93, а курс юаня будет 11,5-12 рублей», – ожидает экономист.

Еще Константин Андрианов объяснил, почему происходит скачок курса доллара. «После введения июньских санкций доллар и евро стали торговаться лишь на внебиржевом рынке. А так как он в отличие от системного биржевого довольно-таки хаотичный, то и амплитуда изменений валютного курса заметно увеличилась», – отметил эксперт.

Доцент кафедры финансы и кредит ГУУ Николай Кузнецов оценил возможность использования стейблкоинов для международных расчетов. «Что может позволить себе крупный металлургический холдинг, то едва ли доступно для компании более скромных масштабов. А ведь именно в среде мелкого и среднего бизнеса криптовалюты, как средства платежа, оказались бы наиболее востребованы», – обозначил проблему эксперт.

Также Николай Кузнецов объяснил, зачем Центробанк ужесточил требования к выдаче кредитов. «Рост стоимости товаров, навязанные ценности, желание жить сегодняшним днем и не думать о будущем – все это привело к рекордно высокой закредитованности россиян. Помочь в обеспечении финансовой гигиены решил Центробанк», — заметил экономист.

Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова перечислила пять самых дефицитных профессий, не требующих высшего образования. «Такие профессии связаны сегодня чаще всего с производством или сферой услуг. Условия труда в данных отраслях не из легких, чаще всего требуют большой выносливости, ответственности, корректности и деликатности в общении», — предупредила эксперт.

Также Екатерина Каштанова прокомментировала замедление роста зарплат курьеров. «Дело в том, что летом предложение услуг увеличивается за счет студентов», – заметила эксперт.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассказала о последствиях завершения программы льготной ипотеки. «Условия рыночной ипотеки ужесточатся прежде всего для потребителей. Банки вряд ли, как и застройщики, пойдут на определенные преференции, у них остаются еще маневры с оставшимися видами льготной ипотеки. Но в дальнейшем они будут предлагать новые инструменты», — отметила эксперт.

Также Наталья Казанцева оценила, как рынок жилья будет адаптироваться к новым условиям. «Застройщики, накопившие достаточный фонд готового жилья, могут взять на себя функции своеобразных кредиторов и предлагать различные скидки и бонусы, тем самым несколько активизировать рынок» – подчеркнула экономист.

Начальник управления по организации приема абитуриентов ГУУ Вадим Диких объяснил, почему ЕГЭ «долго держится в системе образования». «ЕГЭ дает школьникам из разных уголков страны возможность поступить в любой вуз по единым правилам», – поделился эксперт.

Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова объяснила отсутствие санкций против производителей российских минеральных удобрений. «Проблема обеспеченности стран Евросоюза российскими минеральными удобрениями напрямую связана с решением проблемы продовольственной безопасности стран ЕС», – заметила эксперт.

Также Светлана Сазанова рассказала о том, что современная Россия развивается в принципиально новых условиях. «Ближайшие 10-12 лет экономика России будет уверенно развиваться, не благодаря благоприятной экономической конъюнктуре глобальной среды, как это было в 2005-2007 гг., а благодаря своей долгосрочной стратегии экономического развития в многополярном мире», — подчеркнула экономист.

Профессор кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Виктор Титов поделился мнением о дебатах кандидатов в президенты США. «Дебаты произвели удручающее впечатление. Нет, никаких оглушительных эксцессов не произошло, но все желающие имели еще одну, весьма наглядную возможность убедиться в плачевном когнитивном состоянии кандидатов», — сказал политолог.

Также Виктор Титов назвал причины «провала» Байдена на дебатах с Трампом. «Первопричина проигрыша очевидна: старческий организм действующего президента США, испытывающий недостаток жизненной энергии, выглядел дряхлым, отрешенным от повседневности и неубедительным на фоне агрессивного и гипертрофированно экспрессивного Трампа», — подчеркнул эксперт.

Еще Виктор Титов оценил влияние электорального сезона в западных странах на отношения с Россией. «Очередной электоральный сезон, как бы он ни завершился, не сулит нам ничего хорошего. И на улучшение отношений России с ее западными «не-партнерами» по-прежнему надеяться не стоит», – заключил политолог.

Кроме того, Виктор Титов прокомментировал результаты первого тура выборов в Национальное собрание Франции. «Главная неожиданность – это, конечно, 28% и уверенное второе место «Нового народного фронта», наспех склеенного из многочисленных осколков французских «левых»», – отметил эксперт.

Еще Виктор Титов высказался о политизации проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу. «Евро-2024 только подтверждает широко известную аксиому, что большой спорт не разлучен с большой политикой. И Россия здесь уже не при чем», — заключил политолог.

Поздравляем наших выпускников, приветствуем абитуриентов и напоминаем: ГУУ – это семья, а семья – это навсегда!

