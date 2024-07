В столице открылся прием заявок на конкурс граффити «Стены»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице начался прием заявок на открытый конкурс граффити «Стены». Победители получат возможность раскрасить фасады домов в каждом из городских округов. Заявки на участие принимаются до 31 июля на портале «Молодежь Москвы».

«Молодые художники — это одна из движущих сил современного искусства. Поэтому для нас важно поддерживать их инициативы и желание внести свой вклад в облик города. Благодаря конкурсу 11 лучших работ украсят здания столицы и помогут молодым ребятам заявить о себе», — отметила Екатерина Драгунова, председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

Принять участие в конкурсе могут студенты художественных направлений высших и средних специальных учебных заведений города, представители столичного сообщества граффитистов, ученики и специалисты частных школ граффити, а также просто москвичи в возрасте от 14 до 35 лет, желающие попробовать свои силы в этом виде искусства.

Конкурс пройдет в несколько этапов. На отборочном туре участники выберут до трех поверхностей для нанесения граффити из 11 предложенных, а затем разработают для них макеты изображений, учитывая размеры и особенности мест.

На следующем этапе все макеты оценит экспертная комиссия, состоящая из профессиональных художников. Они отберут по три лучших для каждой из 11 поверхностей.

Затем москвичи проголосуют за лучшие из отобранных на конкурс макетов. Художники, чьи работы наберут наибольшее количество голосов, станут победителями, они нанесут свои граффити на стены зданий. Кроме того, пройдет выставка работ финалистов и победителей конкурса.

На конкурсе также учреждена номинация «Арт. Бульвар» Для участия нужно подготовить макеты граффити до 21 июля.

С 22 по 24 июля экспертная комиссия выберет 10 лучших. Художники — авторы лучших эскизов распишут искусственные стены на Тверском бульваре. Затем с 1 августа по 5 сентября за их работы будут голосовать москвичи, определив трех победителей. Их наградят во время Дня города.

Организатором открытого конкурса граффити для молодых художников является проект «Стены», входящий в проект «Молодежь Москвы» городского Комитета общественных связей и молодежной политики. Он направлен на формирование сообщества уличных художников и привлечение их к участию в оформлении арт-пространств и отдельных районов города.

Подробнее о проекте «Стены» можно узнать на его странице в социальной сети «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

