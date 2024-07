В Доме Гоголя открылась выставка «Русский Север»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В выставочном зале Дома Гоголя на Никитском бульваре (дом 7) открылась выставка «Русский Север». Экспозиция объединяет более 50 тематических работ живописца Андрея Алехина, выполненных масляными красками, а также 15 бронзовых скульптур средних и малых форм Елены Безбородовой.

Произведения Андрея Алехина рассказывают о жизни Русского Севера и северных деревень. Он представляет русскую реалистическую школу живописи. Автор родился 3 апреля 1962 года в Кировграде, закончил художественно-графический факультет Костромского пединститута имени Н.А. Некрасова. Союз русских художников в 2008 году присудил Андрею Алехину премию имени А.А. Пластова за серию работ о Русском Севере. Он стал ее первым и заслуженным лауреатом. В 2019-м живописцу присвоили звание заслуженного художника России.

Произведения Андрея Алехина находятся в собраниях Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Вышневолоцкого краеведческого музея, частных коллекциях России и других стран.

Работы Елены Безбородовой посвящены образам святых, духовных отцов и обычных людей. Свой творческий метод скульптор определяет как символический реализм. Елена Безбородова родилась 24 марта 1962 года в столице, закончила Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова. Она создала более чем 40 монументальных произведений, установленных в Москве, Санкт-Петербурге, а также во многих других городах России. На выставке можно будет увидеть работы, посвященные святому отроку Артемию Веркольскому, протопопу Аввакуму, старцу Николаю Гурьянову, отцу Иоанну Крестьянкину.

Произведения Елены Безбородовой хранятся в Музее Победы на Поклонной горе, Музее истории Москвы, музее-заповеднике «Бородинское поле», Российском национальном музее музыки, Государственном Дарвиновском музее и во многих других местах.

Выставку будет открыта до 11 августа. Гостей ждут каждый день со среды по воскресенье с 12:00 до 20:00. Приобрести билеты можно здесь.

Любовь к Русскому Северу

Внимание к теме Русского Севера привлек Савва Мамонтов в 1894 году, когда задумался о строительстве железной дороги от Вологды до Архангельска. Он совершил поездку по этому маршруту и влюбился в красоту северной природы, после чего убедил художников Константина Коровина и Валентина Серова тоже посетить эти места.

Затем их работы, а также произведения Николая Прахова, Николая Досекина и Сергея Малютина были представлены на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке, прошедшей в Нижнем Новгороде в 1896 году. После этого северная тематика вошла в обиход художественной жизни. В 1977-м в рамках Московского областного союза советских художников было создано объединение художников «Русский Север».

Русский Север, ювелирное искусство и эволюция. Выставки июля

Т

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI