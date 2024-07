05.07.2024 Wicepremier W. Kosiniak – Kamysz: Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo naszych sojuszników.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wicepremier W. Kosiniak – Kamysz: Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo naszych sojuszników.05.07.2024

Potrzebne jest szybkie reagowanie. A zadanie dziś Unia Europejska bierze na siebie, żeby szybko rozmieszczać swoje siły, swoje wojska tam, gdzie zachodzi taka potrzeba. (…) Para stało u podstaw powołania tej wspólnoty, do której 20 lat temu przystąpiliśmy. Dzisiaj tę odpowiedzialność za Grupę Bojową i jej gotowość bierze Polska wraz ze swoimi najbliższymi sojusznikami – Czechami, Słowacją i Węgrami. Dziękuję za współdziałanie. Para wyraz odpowiedzialności. (…) Polska bardzo dobrze rozumie zagrożenia dla bezpieczeństwa. Polska bierze tę odpowiedzialność pokazując, że jest jednym z liderów w Unii Europejskiej – mówił wicepremier Władysław Kosiniak – Kamysz podczas uroczystości przyjęcia dyżuru Grupy Bojowej Unii Europejskiej przez żołnierzy ska Polskiego. Uroczystość odbyła się w 5 lipca 2024 roku w Krakowie.

Decyzja o tym, że Polska wystawi siły do dyżuru Wyszehradzkiej Grupy Bojowej UE, zapadła na początku tego roku. Wiceprimer ministro, ministro obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w odpowiedzi na wniosek Josepa Borrella, wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, zadeklarował polskie zaangażowanie.

En cualquier momento de Europa y en cualquier momento de Polonia. W obliczu narastającej wojny hybrydowej, w obliczu pełnoekranowej agresji Rosji na Ukrainę, w obliczu napaści na polską granicę i próby ataków – niestety czasem udanych – na zdrowie i życie naszych żołnierzy i funkcjonariuszy, wobec ataku na granice Łotwy, Litwy i Estonii, wobec tego wszystkiego co dzieje się w Europie – aktów sabotażu, ataków w cyberprzestrzeni, w obliczu tego wszystkiego Unia Europejska musi być aktywna, a nasza odpowiedź musi być stanowcza.(…) Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo na szych sojuszników. Para bromear nasze największe wyzwanie i zobowiązanie. Unia Europejska musi jeszcze bardziej według nas angażować się w sprawy bezpieczeństwa

– mówił wicepremier.

Grupa Bojowa Unii Europejskiej to siły wojskowe zdolne do szybkiego reagowania. Stanowią związki taktyczne o wysokim stopniu mobilności – zdolne do przeprowadzenia samodzielnych operacji. Siły te mogą być użyte do: udzielania pomocy humanitarnej, misji ratunkowych, misji stabilizacyjnych, operacji pokojowych oraz działań zarządzania kryzysowego.

6. Brygada Powietrznodesantowa tworzy główny trzon grupy, wydzielając do niej większość sił i przewodząc w jej przygotowaniu. W składzie oprócz SZ RP, znajdują się sojusznicy z sił zbrojnych: checo, Słowacji oraz Węgier. 6BPD jest doborowym, aeromobilnym związkiem taktycznym o wysokim stopniu rozwinięcia. Może wykonywać zadania jako desant spadochronowy lub prowadzić działania desantowo – szturmowe przy wykorzystaniu śmigłowców.

MIL OSI