05.07.2024 El ministro de Economía, Jakub Wiśniewski, fue nominado como delegatkom do ONZ 2024/2025

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

El Ministro de Hacienda Jakub Wiśniewski fue nominado młodzieżowym delegatkom do ONZ 2024/202505.07.2024

Podsekretarz stanu ds. wyzwań globalnych w MSZ Jakub Wiśniewski wręczył dzisiaj nominacje Młodzieżowych Delegatów RP na 79. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych paniom Hannie Miśniakiewicz i Monice Zimnoch.

Pani Hanna Miśniakiewicz jest blisko związana z UNICEF, zaś Pani Monika Zimnoch od lat zaangażowana jest w edukację młodzieży w obszarze ochrony środowiska.

W dzisiejszej uroczystości uczestniczyli również: Pan Marek Krawczyk, podsekretarz stanu w KPRM oraz Pan Jarosław Olszewski, współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

– Aktywność na forum ONZ stanowi jeden z kluczowych elementów polityki zagranicznej naszego państwa. Obie delegatki będą miały okazję reprezentować głos polskiej młodzieży na forum światowym – zauważył wiceminister Wiśniewski. Przypomniał, że Polska uczestniczy w Programie Młodzieżowych Delegatów ONZ od roku 2012. – Dzięki niemu młodzi i ambitni ludzie, którzy pragną działać na rzecz naszego państwa, mają doskonałą możliwość współpracowan ia ze swoimi rówieśnikami i przedstawienia na forum światowym głosu polskiej młodzieży. Z tej możliwości w pełni korzystają – ocenił podsekretarz stanu w MSZ RP. Jak dodał, mandat Młodzieżowego Delegata to nie tylko zaszczyt, ale również odpowiedzialność.

Z satysfakcją odnotował, że polską młodzież w nadchodzącej sesji Zgromadzenia Ogólnego będą reprezentowały osoby dobrze przygotowane, posiadające duży zasób wiedzy oraz doświadczenie pracy w środowisku narodowym.

Podsekretarz stanu Jakub Wiśniewski nawiązał też do działalności młodzieżowych delegatów RP obecnej kadencji – przypomniał o ich aktywności podczas obrad czy moderowania wydarzenia towarzyszącego tegorocznemu Foro Młodzieżowego Gospodarczej i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (ECOSOC), poświęconego Lublinowi jako europejskiej stolicy młodzieży w 2023 r.

***

Delegaci młodzieżowi RP do ONZ są wybierani w wyniku trzyetapowej procedury konkursowej i pełnią swój mandat w kadencji danej sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Foto: Sebastián Indra/MSZ

Zdjęcia (6)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

MIL OSI