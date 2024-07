05.07.2024 Spotkanie w Ministerstwie Finansów z branżą Hazardową

W Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie z przedstawicielami rynku gier Hazardowych. Głównym tematem diskusji były propozycje branży w zakresie ograniczania i zwalczania szarej strefy w obszarze gier Hazardowych. Otwierając, el ministro spotkanie Jarosław Neneman podkreślił, że regulador rynku gier Hazardowych jest zainteresowany jak najniższym poziomem szarej strefy w tym sektorze. Jest to bowiem korzystne dla rozwoju legalnego rynku, dochodów budżetowych z podatku od gier, a także ochrony graczy. Przedstawiciele branży Hazardowej podali przykłady rozwiązań, w tym funkcjonujących w innych państwach, które ich zdaniem mogłyby przyczynić się do redukcji szarej strefy w tym segmencie gospodarki. Wskazano również, że zwalczanie tego zjawiska powinno być wspólnym celem dla całej branży oraz zwrócono uwagę na istotny aspekt odpowiedzialnej gry. W trakcie diskusji poruszone zostały także inne aktualne kwestie z zakresu gier Hazardowych. El ministro Jarosław Neneman na zakończenie spotkania zaznaczył, że Ministerstwo Finansów jest otwarte na pomysły płynące z branży, a działania regulatora rynku gier Hazardowych będą prowadzone w sposób transparentny.

Archives Archives Select Month July 2024 (199) June 2024 (960) May 2024 (1074) April 2024 (1095) March 2024 (900) February 2024 (794) January 2024 (640) December 2023 (1097) November 2023 (1028) October 2023 (1008) September 2023 (822) August 2023 (1033) July 2023 (933) June 2023 (1046) May 2023 (980) April 2023 (744) March 2023 (87) February 2023 (100) January 2023 (85) December 2022 (71) November 2022 (91) October 2022 (91) September 2022 (115) August 2022 (74) July 2022 (116) June 2022 (115) May 2022 (147) April 2022 (94) March 2022 (245) February 2022 (850) January 2022 (655) December 2021 (1001) November 2021 (857) October 2021 (1004) September 2021 (1087) August 2021 (833) July 2021 (856) June 2021 (634)