05.07.2024 Ministro Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

O stanowisko dyrektora może ubiegać się osoba spełniająca następujące kryteria:

Wymagania konieczne

posiada wykształcenie wyższe,

posiada udokumentowaną znajomość dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego, potwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie badań lekarskich oraz dokumentów potwierdzających spełniania niektórych warunków wymaganych do nadania stopnia dyplomatycznego (Dz.U.2022 poz. 256, Dz.U. 2023 poz. 1714),

posiada obywatelstwo polskie,

korzysta z pełni praw publicznych,

posiada co najmniej 7 lat stażu pracy, w tym doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi,

posiada znajomość problematyki stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego oraz liczący się dorobek publikacji o charakterze naukowym lub eksperckim,

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane

posiada wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, ekonomia, historia, socjologia,

posiada doświadczenie w sferze stosunków międzynarodowych.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

listu motywacyjnego,

formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń[1], dostępnych na stronie MSZ w zakładce konkurs PISM;

kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz umaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /wszelkie dokumenty załączane do oferty przez kandydatów wystawione w języku obcym winny być umaczone na język polski/,

kopii dokumentów potwierdzających znajomość dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego potwierdzonego zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie badań lekarskich oraz dokumentów potwierdzających spełniania niektórych warunków wymaganych do nadania stopnia dyplomatycznego (Dz.U.2022 poz. 256, Dz.U. 2023 poz. 1714),

oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

kopii dokumentów potwierdzających doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi lub oświadczenie w tym zakresie,

wykazu publikacji o charakterze naukowym lub eksperckim, w szczególności z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego,

opracowania pisemnego dotyczącego koncepcji funkcjonowania i rozwoju Instytutu zgodniez jego statutem, na podstawie udostępnionych materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Instytutu.

Kandydaci mogą dołączyć do zgłoszenia (aplikacji) listy rekomendacyjne.

Kryteria oceny predyspozycji i umiejętności kandydatów:

analiza nadesłanych aplikacji pod kątem spełnienia wymagań koniecznych zawartychw ogłoszeniu,

rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie wiedzy kandydata wymaganej do objęcia stanowiska, ocenę predyspozycji osobistych oraz umiejętności kierowniczych.



Dokumenty należy składać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w zamkniętej kopercie (Dziennik Podawczy czynny w godz. 08:15 – 16:15) lub przesłać pocztą w terminie do 16 sierpnia 2024 r. (decyduje data wpływu) en la dirección:



Biuro Spraw Osobowych

Al. J.Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs Dyrektor PISM 2024/1



Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia można uzyskać:



[1] Osoba, która zostanie wyłoniona w drodze konkursu na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych będzie zobowiązana dostarczyć przed zatrudnieniem zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyśl nie lub za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do zatrudnienia.

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania przez MSZ danych osobowych kandydatów biorących udział w konkursie na stanowisko Dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM), stanowiąca realizację obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., s. 1 oraz. urz . UE L 127 de 23.05.2018 r., art. 2).

Współadministratorami, w rozumieniu art. 26 RODO, danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Ministro Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa oraz Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych z siedzibą, w Warszawie przy ulicy Wareckiej 1A 00-034.

Współadministratorzy powołali Inspektorów Ochrony Danych:

a) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, dirección de correo electrónico: iod@msz.gov.pl.

b) w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych iodo@pism.pl, Warszawa Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na wybrane stanowisko:

w oparciu o art. 6 us. 1 encendido. c RODO w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 pt. 1 – 3 Práctica Kodeksu,

w oparciu o art. 6 us. 1 encendido. b RODO w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 pt. 4 – 6 Práctica Kodeksu,

w oparciu o art. 6 us. 1 encendido. c oraz art. 10 RODO w związku z art. 5 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Instituto Polaco Spraw Międzynarodowych,

w oparciu o art. 6 us. 1 encendido. un arte oraz. 9 nov. 2 encendió un RODO, tj. na podstawie zgody w zakresie danych nie objętych przepisami prawa, które kandydat przekazał z własnej inicjatywy.

Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w konkursie. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w konkursie na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie. Podanie innych danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w przepisach prawa zostanie potraktowane jako zgoda na ich przetwarzanie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, zaś zgodę można odwołać w dowolnym czasie, poprzez przesłanie stosownej informacji na dirección de correo electrónico: konkursy.rekrutacja@msz.gov.pl. W przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, musi być ona wyrażona w sposób wyraźny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zawarte w protokole konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat, tj, do czasu przedawnienia ew. roszczeń względem administradorów danych, z tytułu obowiązujących przepisów prawa pracy (np. nierównego traktowania).

Dane osobowe mogą być udostępniane osobom i podmiotom trzecim uprawnionym do dostępu do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to w szczególności imion, nazwisk i doświadczenia kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne w zakresie określonym w ogłoszeniu o naborze oraz wyniku naboru, stanowiącym informację publiczną. Kandydaci muszą liczyć się w szczególności z tym, że lista osób kandydujących na stanowisko, może zostać podana do wiadomości publicznej z uwagi na obowiązujące przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Odrębną kategorię odbiorców mogą stanowić podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcy usług IT.

Uprawnienia przysługujące osobom, których dane dotyczą:

prawo do dostępu do treści swoich danych;

prawo do żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli była ona podstawą przetwarzania;

prawo do usunięcia danych, w szczególności, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie, w myśl art. 6 us. 1 encendido. un arte lubricante. 9 nov. 2 encendidos. a RODO lub dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć, w tym nie będą poddawane aniú.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Varsovia.

