03.07.2024 Wizyta podsekretarza stanu Jakuba Wiśniewskiego w państwach Ameryki Środkowej i Karaibów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wiceszef polskiej dyplomacji reprezentował 1 lipca br. Polskę w uroczystościach zaprzysiężenia nowego prezydenta Panamy, a także spotkał się z Carlosem Guevarą Mannem, nowym wiceministrem spraw zagranicznych Panamy ds. współpracy wielostronnej. Podczas rozmowy strona panamska wyraziła gotowość do zwiększenia swojego zaangażowania w prace Wspólnoty Demokracji poprzez członkostwo w Komitecie Wykonawczym i w projekt utworzenia w Panamie regionalnego centrum Wspólnoty na kraje hemisfery zachodniej. El ministro Guevara Mann potępił rosyjską agresję na Ucrania i zapewnił, że Panamá jest przywiązana do przestrzegania prawa międzynarodowego.

Wydarzenia towarzyszące ceremonii zaprzysiężenia prezydenta Mulino były również okazją do rozmów z przedstawicielami innych państw regionu, m.in. z ministrem spraw zagranicznych Dominikany Roberto Álvarezem.

Wizyta w Surinamie była pierwszym spotkaniem tak wysokiego szczebla od momentu nawiązania stosunków dyplomatycznych w 1993 r. Ministro de Asuntos Exteriores ds. współpracy międzynarodowej Elizabeth Bradley wyraziła zadowolenie z polskiej inicjatywy spotkania i zaproponowała, aby kolejnym krokiem w zacieśnianiu relacji było podpisanie porozumienia o współpracy w zidentyfikowanych przez obie strony perspektywicznych dziedzinach. Podkreśliła, że ​​Surinam zamierza zwiększyć swoją aktywność międzynarodową poprzez zaangażowanie w prace na forach regionalnych i wielostronnych, m.in. poprzez zgłoszenie kandydatury Surinamu do Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych.

Podczas konsultacji omówiono problematykę gospodarczo-inwestycyjną w tym w branży przemysłu spożywczego, energetycznego i fintech. Wiceminister Bradley wyraziła nadzieję na zwiększenie współpracy akademickiej i umożliwienie Studentom z Surinamu kształcenia uniwersyteckiego w Polsce.

Ponadto rozmówcy wymienili opinie nt. bieżących wyzwań globalnych w tym m.in. problematyki migracyjnej oraz inwazji Rosji na Ukrainę. Podczas pobytu w Surinamie polska delegacja spotkała się także z przedstawicielami wyspecjalizowanych agencji ONZ, działających w Surinamie oraz obecnymi na miejscu ambasadorami państw UE. Rozmowa przybliżyła problemy, z którymi aktualnie mierzy się Surinam oraz perspektywy rozwoju sytuacji w związku z planowanym rozpoczęciem wydobycia ropy naftowej.

Spotkanie z wiceminister spraw zagranicznych Kuby Anayansią Rodriguez Camejo, które odbyło się 2 lipca, wpisało się w kolejną rundę polsko-kubańskich konsultacji politycznych. Strony omówiły zagadnienia z zakresu bieżącej agendy relacji dwustronnych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii współpracy gospodarczej. Podobnie jak w trakcie spotkań w Paramaribo, także w Hawanie, poruszono tematykę regionalną, w tym zbliżające się polskie przewodnictwo w Radzie UE i zaplanowany na 2025 r. Szczyt UE-Wspólnota Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów, a także kwestię przyznania Polsce statusu obserwatora w Stowarzyszeniu Państw Karaibskich.

Rozmowy potwierdziły wolę obu stron do kontynuacji formatu konsultacji politycznych, dzięki któremu możliwe jest poruszanie także kwestii, co do których stanowiska Polski i Kuby znacznie się różnią.

W trakcie wizyty w Hawanie podsekretarz stanu w MSZ RPJakub Wiśniewski spotkał się także z wiceministrem kultury Republiki Kuby, Fernando Leonem Jacomino. Podczas spotkania podpisana została umowa miedzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Kuby o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, edukacji i sportu.

