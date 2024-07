Юрий Трутнев встретился с юными жителями новых российских регионов на выставке-форуме «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Юрий Трутнев провёл встречу со школьниками и студентами колледжей новых российских регионов в рамках программы «Экскурсия со Знанием» на выставке-форуме «Россия»

В Москве Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл встречу со школьниками и студентами колледжей новых российских регионов в рамках программы «Экскурсия со Знанием» на международной выставке-форуме «Россия». Встреча проходила в формате беседы за чаем.

«Освоение развития Дальнего Востока происходит в рамках выполнения поручения Президента России Владимира Владимировича Путина. Он объявил в 2013 году развитие Дальнего Востока национальным приоритетом», – этими словами открыл беседу Юрий Трутнев.

Вице-премьер рассказал об особенностях дальневосточных регионов и реализации масштабной задачи, поставленной главой государства, по опережающему социально-экономическому развитию всего макрорегиона. «Мы постарались создать в Дальневосточном федеральном округе конкурентные условия для привлечения бизнеса. То есть такие условия, в которых финансовые средства и заинтересованность инвесторов будут нацелены именно на развитие Дальнего Востока. Для этого принят ряд федеральных законов, актов Правительства. По сути, на Дальнем Востоке возникло новое экономическое пространство, создана целостная система управления развитием этой территории нашей страны», – сказал он.

Отдельное внимание, по словам вице-премьера, на Дальнем Востоке уделяется повышению качества жизни людей. Благодаря новым предприятиям создано более 140 тыс. высококвалифицированных рабочих мест. Уровень заработной платы выше, чем в среднем по стране. С помощью дальневосточной президентской субсидии обновляется и создаётся социальная инфраструктура, меняются городские пространства. Историческим шансом такого процесса станет выполнение поручений Президента России о реновации 25 дальневосточных городов, создании опорных пунктов в Арктике. Люди покупают жильё по льготной дальневосточной и арктической ипотеке, строятся арендные дома. На Дальнем Востоке и в Арктике можно получить бесплатно землю по программе «Гектар».

Отдельное направление – привлечение на Дальний Восток молодых специалистов. Одним из инструментов такой работы стала программа «Муравьёв-Амурский – 2030». «Чтобы Дальний Восток развивался быстрее, мало только издавать новые нормативные акты, переделывать законы. Надо учить людей. В любом случае преобразуют территорию и создают новые ценности люди», – заявил Юрий Трутнев.

Программа «Муравьёв-Амурский – 2030» предназначена для подготовки нового поколения госслужащих – тех, кто обеспечит устойчивый экономический рост России в условиях жёсткой конкуренции и сложной геополитической обстановки. К её задачам относится поиск, отбор, обучение по специальной годовой программе, трудоустройство на государственную службу в регионы Дальнего Востока или институты развития ДФО сроком на два года перспективных и талантливых молодых специалистов и управленцев. Конкурс на участие в программе составляет 83 человека на место. Юрий Трутнев отметил, что участие в программе – хорошая возможность для россиян получить дополнительное образование и построить карьеру на Дальнем Востоке.

«Развитие связано с изменениями. Правительство постоянно продолжает работу по совершенствованию всех механизмов развития Дальнего Востока. Проводятся стратегические сессии, в которых участвуют все федеральные министерства. Разрабатываются и внедряются новые инструменты и механизмы экономики и социальной сферы», – подчеркнул он.

Итоги развития Дальнего Востока и планы по развитию макрорегиона традиционно обсуждаются на Восточном экономическом форуме. По словам вице-премьера, к 2030 году на Дальний Восток планируется привлечь 10,5 трлн рублей инвестиций, но, вероятно, цифра будет ещё больше. Инвестиции 8,5 трлн рублей уже обеспечены обязывающими соглашениями с инвесторами. «Для нас Восточный экономический форум – это рабочий инструмент. Мы исходим из того, что каждый год возникают какие‑то вопросы, которые становятся наиболее важными. Форум – это возможность посоветоваться о том, как эти вопросы наиболее эффективно решить, доложить Президенту необходимые предложения. И на этот форум точно выйдут такие вопросы, как развитие Восточного полигона железных дорог. Дальний Восток и так был воротами из Европы в Азию, но сегодня объём российских перевозок в Азию резко возрастает и у нас почти двукратный дефицит провозных мощностей. Поэтому мы должны это развивать, должны смотреть, каковы темпы работы по Восточному полигону. Это огромная, очень важная работа», – отметил вице-премьер.

Также Юрий Трутнев рассказал ребятам об участии Дальнего Востока в нормализации жизни новых российских территорий на западе страны. В восстановительных работах принимают участие все 11 дальневосточных регионов. Для этого от каждого региона сформированы рабочие группы. В этом году планируется отремонтировать 245 объектов социальной инфраструктуры в 24 населённых пунктах ДНР и ЛНР. Проводится ремонт школ, детских садов, больниц, спортивных и культурных объектов, восстанавливаются дороги. Кроме этого, развиваются культурные связи между Дальним Востоком и новыми территориями. Из дальневосточных регионов в подшефные города приезжают врачи, учителя, привозится гуманитарная помощь, проводятся различные мероприятия.

«В новых регионах мало только восстановить дороги, отремонтировать школы. Надо создавать условия – точно такие же, как мы создали на Дальнем Востоке, для того чтобы туда пришли инвестиции. А это многократно сложнее. Я не раз видел спортивные залы, школы, в которые приезжаешь и видишь, что одна часть здания целая, а второй части здания уже и нет. Поэтому строить в таких условиях новое предприятие – большой риск. Но эти риски надо преодолевать. Надо находить инструменты и механизмы, которые тем не менее будут выгодны для инвесторов. Мы недавно с руководителями новых территорий проводили соответствующее совещание, внесли Председателю Правительства России Михаилу Владимировичу Мишустину на рассмотрение ряд предложений», – уточнил Юрий Трутнев.

Просветительская программа «Экскурсия со Знанием» входит в масштабную образовательную программу, которую Российское общество «Знание» разработало для международной выставки-форума «Россия», чтобы дать возможность всем желающим познакомиться с достижениями России в разных сферах, обсудить важные вопросы и перспективы развития страны. Каждый месяц в рамках просветительской программы «Экскурсия со Знанием» на выставке «Россия» проходит более 20 эксклюзивных авторских экскурсий. Отметим, что Российское общество «Знание» регулярно проводит во всех регионах Дальнего Востока молодёжные форумы, конкурсы, премии, даёт возможность молодым людям быть услышанными и внести свой вклад в развитие Дальневосточного федерального округа.

До беседы с вице-премьером ребят познакомили с экспозицией регионов Дальнего Востока, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики «Мы – Дальний Восток» в павильоне №75 «Регионы России». Экскурсию провёл заместитель Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.

Экспозиция «Мы – Дальний Восток» рассказывает о территориях округа, развитие которых объявлено Президентом России Владимиром Путиным национальным приоритетом XXI века. Площадки экспозиции посвящены достижениям дальневосточных регионов в экономической и социальной сферах, знаковым промышленным и инфраструктурным проектам.

«Дальний Восток – это одна из самых перспективных территорий нашей страны. Соседствующий со странами азиатского экономического бума, регион развивается стремительно. Именно поэтому я убеждён, что молодым людям всей России стоит обратить внимание на наш Дальний Восток. Здесь возможности для карьерного и личностного развития человека: открываются новые предприятия, которые ищут талантливых сотрудников и готовы высоко оценивать их труд в финансовом плане. Здесь большие возможности быстро построить карьеру, легко и на специальных условиях приобрести жильё, в комфорте растить детей и при этом жить в радиусе двух часов от самых динамичных и интересных мест мира», – рассказал Анатолий Бобраков.

Школьники и студенты смогли узнать о профессиональных, образовательных, туристических возможностях, которые открыты для россиян на Дальнем Востоке.

На стенде Камчатского края экскурсанты увидели извержение вулкана, знаменитый Халактырский пляж с чёрным океаническим песком, лежбище моржей и сивучей, парящих в небе кречетов и сапсанов. На стенде Якутии ребята постояли под священным древом жизни Аал лук мас, сфотографировались на фоне россыпи алмазов, познакомились с виртуальными персонажами эпоса «Олонхо». Экспозиция Магаданской области удивила гостей золотоизвлекательными фабриками и заводами по производству рыбного жира. В павильоне Амурской области ребята собрали макет ракеты «Ангара-А5», а в павильоне Хабаровского края увидели 3D-модель истребителя Су-57 и голограмму самолёта SJ-100. Участники побывали в традиционной бурятской юрте, «походили» по Чарским пескам Забайкальского края и по Тропе леопарда Приморского края, «намагнитили» песок с острова Итуруп Сахалинской области и увидели горбатых китов Чукотки. Школьники и студенты познакомились с чукотским и эскимосским языками, культурой и традициями Еврейской автономной области.

После экскурсии прошла интеллектуальная викторина. Победитель Диана Хижевская получила памятный приз от Российского общества «Знание».

