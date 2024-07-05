Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Юрий Трутнев провёл встречу со школьниками и студентами колледжей новых российских регионов в рамках программы «Экскурсия со ем» на выставке-форуме «Россия»

Павильон №75 «Регионы России» на международной выставке-форуме «Россия»

Предыдущая новость Следующая новость

Юрий Трутнев провёл встречу со школьниками и студентами колледжей новых российских регионов в рамках программы «Экскурсия со ем» на выставке-форуме «Россия»

В Москве Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл чу со школьниками и студентами колледжей новых российских регионов в рамках программы «Экскурсия со Знанием» на международной оруме «Россия». Встреча проходила в formáte беседы за чаем.

«Освоение развития Дальнего Востока происсходит в рамках выполнения поручения Президента России Владимира Владимировича Путина . En 2013, году развитие Дальнего Востока национальным приоритетоm», – этими словами открыл беседу Юрий Трутнев.

Вице-премьер рассказал об особенностях дальневосточных регионов и реализации масштабной задачи, поставленной главой , по опережающему социально-экономическому развитию всего макрорегиона. «Мы постарались создать в Дальневосточном федеральном округе конкурентные условия для привлечения бизнеса. Para esta tarea, los inversores financieros están interesados ​​​​en la compra de Dalnego ока. Для этого принят ряд федеральных законов, актов Правительства. Después de todo, en Дальнем Востоке возникло новое экономическое пространство, создана целостная система управления развитием этой терritoрии нашей страны», – сказал он.

Отдельное внимание, по словам вице-премьера, на Дальнем Востоке уделяется повышению качества жизни людей. Благодаря новым предприятиям создано более 140 тыс. высококвалифицированных рабочих мест. Уровень заработной платы выше, чем в среднем по стране. С помощью дальневосточной президентской субсидии обновляется и создаётся социальная инфрастуктура, меняются городские . Историческим шансом такого процесса станет выполнение поручений El presidente de Rusia o renovado 25 días, ании опорных пунктов в Арктике. Люди покупают жильё по льготной дальневосточной и арктической ипотеке, строятся арендные DOMа. На Дальнем Востоке и в Арктике можно получить бесплатно землю по по programme «Гектар».

Отдельное направление – привлечение на Dальний Восток молодых специалистов. Одним из инструментов такой работы стала программа «Муравьёв-Амурский – 2030». «Чтобы Дальний Восток развивался быстрее, мало только издавать новые нормативные акты, переделывать законы. Надо учить людей. В любом случае преобразуют территорию и создают новые ценности люди», – заявил Юрий Трутнев.

Programa «Муравьёв-Амурский – 2030» previo a la nueva edición de la comunidad de госслужащих – тех, кто обеспечит устойчивый экономический рост России в условиях жёсткой конкуренции и сложной геополитической обстановки. К её задачам относится поиск, отбор, обучение по специальной годовой программе, трудоустройство на государственную службу ионы Дальнего Востока или и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и перспективных развития ДФО сроком на два года перспективных и талантливых молодых специалистов енцев. Конкурс на участие в programme составляет 83 человека на mesto. Юрий Трутнев отметил, что участие в programme – хорошая возможность для россиян получить дополнительное образование и построить карь еру на Дальнем Востоке.

«Развитие связано с изменениями. Правительство постоянно продолжает работу по совершенствованию всех механизмов развития Дальнего Востока. Проводятся стратегические сессии, в которых участвуют все federalные ministerstva. Разрабатываются и внедряются новые инструменты и механизмы экономики и социальной сферы», – подчеркнул он.

Итоги развития Дальнего Востока and по развитию макрорегиона традиционно обсуждаются на Восточном экономическом форуме. По словам вице-премьера, к 2030 году na Дальний Восток планируется привлечь 10,5 трлн рублей инвестиций, но, вероятно, цифра б удет ещё больше. Inversiones de 8,5 millones de rublos para los inversores autorizados. «Для нас Восточный экономический форум – это рабочий инструмент. Мы исходим из того, что каждый год возникают какие-то вопросы, которые становятся наиболее важными. Foro: esto se puede hacer con una respuesta eficaz, haga clic en el presidente мые предложения. En este foro, todos los participantes están participando, ya que se encuentran en un vecindario de dos dormitorios. Дальний Восток и так был воротами из Европы в Азию, но сегодня объём российских перевозок в Азию резко возрастает и у нас очти двукратный дефицит провозных мощностей. Поэтому мы должны это развивать, должны смотреть, каковы темпы работы по Восточному полигону. Это огромная, очень важная работа», – отметил вице-премьер.

Также Юрий Трутнев рассказал ребятам об участии Дальнего Востока в нормализации жизни новых российских территорий на западе страны. В восстановительных работах принимают участие все 11 дальневосточных регионов. Esta es una región formada por grupos étnicos. Este plan de planificación incluye 245 objetos de infraestructura social en 24 puntos de acceso directo. Проводится ремонт школ, детских садов, больниц, SPORTивных и культурных объектов, восстанавливаются дороги. Además, la cultura cultural actual se adapta a los territorios de Dalian y nuevos territorios. Из дальневосточных регионов в подшефные города приезжают врачи, учителя, привозится гуманитарная помощь, проводятся ые мероприятия.

«En las nuevas regiones, muchas personas están formadas por escuelas diferentes. Надо создавать условия – точно такие же, как мы создали на Дальнем Востоке, для того чтобы туда пришли инвестиции. Esta es una secuencia muy grande. Я не раз видел спортивные залы, школы, в которые приезжаешь и видишь, что одна часть здания целая, а второй части здания и нет. Поэтому строить в таких условиях новое предприятие – большой риск. No hay riesgo de que esto suceda. Cuando utilice instrumentos y herramientas, estos no tienen ningún valor para los inversores. Мы недавно с руководителями новых территорий проводили соответствующее совещание, внесли Председателю Правительства Михаилу Владимировичу Мишустину на рассмотрение ряд предложений», – уточнил Юрий Трутнев.

Просветительскаiante програяitud о «знание» разрабо regalo жениamo -рени россиlado в рзных серах, обсудить важные вопросы и перспекти adapt. Каждый месяц в рамках просветительской программы «Экскурсия со Знанием» на выставке «Россия» проходит более 20 эксклюзивных авторских экскурсий. От т. преéfile, даёт возienen жносе no.

До беседы с вице-премьером reбят познакомили с экспозицией регионов Дальнего Востока, Минвостокразвития России, и развития Дальнего Востока и Арктики «Мы – Дальний Восток» en el pabellón №75 «Регионы России». Экскурсию провёл заместитель Министра по развитию Дальнего Востока and Арктики Анатолий Бобраков.

Экспозиция «Мы – Дальний Восток» рассказывает о территориях округа, развитие которых объявлено Президентом России иром Путиным национальным приоритетом XXI века. Площадки экспозиции посвящены достижениям дальневосточных регионов в экономической и социальной сферах, знаковым ым и infraestructuras de proyectos.

«Дальний Восток – это одна из самых перспективных территорий нашей страны. Соседствующий со странами азиатского экономического бума, регион развивается стремительно. Именно поэтому я убеждён, что молодым людям всей России стоит обратить внимание на наш Дальний Восток. Здесь возможности для карьерного и личностного развития человека: открываются новые предприятия, которые ищут талантливых ков и готовы высоко оценивать их труд в финансовом planа. Здесь большие возможности быстро построить карьеру, легко и на специальных условиях приобрести жильё, в cómodamente растить и при этом жить в радиусе двух часов от самых динамичных и interесных мест мира», – рассказал Анатолий Бобраков.

Los estudiantes y los estudiantes utilizan la tecnología profesional, la programación, los viajes turísticos y las escrituras en ruso. Дальнем Востоке.

На стенде Камчатского края экскурсанты увидели извержение вулкана, знаменитый Халактырский пляж с чёрным океаническим песком, ежбище моржей и сивучей, парящих в небе кречетов и сапсанов. На стенде Якутии ребята постояли под священным древом жизни Аал лук мас, сфотографировались на фоне россыпи алмазов, мились с виртуальными персонажами эпоса «Олонхо». Экспозиция Магаданской области удивила гостей золотоизвлекательными фабриками и заводами по по производствубного жира. В павильоне Амурской области ребята собрали макет ракеты «Ангара-А5», а в пав павильоне Хабаровского края увидели 3D-модель еля Су-57 и голограмму самолёта SJ-100. Участники побывали в традиционной бурятской юрте, «походили» по Чарским пескам Забайкальского края и по по Тропе Приморског о края, «намагнитили» песок с острова Итуруп Сахалинской области и увидели горбатых китов Чукотки. Los estudiantes y estudiantes se reúnen con estudiantes y cultistas de Europa.

Después de la exploración intelectual de Victoria. Победитель Диана Хижевская получила памятный приз от Российского общества «Знание».

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI