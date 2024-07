Элеонора Никольская: «Я стараюсь не упускать возможности научиться чему-то новому»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Элеонора Никольская — выпускница Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» Политеха по программе «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство» и героиня нашей традиционной рубрики «Персона». Она родилась в Петрозаводске, училась в лицее с физико-математическим уклоном и со средней школы знала, что хочет быть только инженером. В Политехе начался её путь в мир компьютерного инжиниринга. Мы поговорили с ней о том, как создаются авиационные двигатели, почему Элеонора выбрала именно СПбПУ и где она видит себя через 10 лет.

Интервью читайте здесь .

