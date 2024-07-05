Финансовые новости: 05.07.2024, 12-56 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1089U1 (РЖДЗО28-3Р).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

05.07.2024

12:56

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 05.07.2024, 12-56 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 67.51) и диапазона оценки рыночных рисков (до 63680.37 руб., эквивалентно ставке 18.75 %) ценной бумаги RU000A1089U1 (РЖДЗО28-3Р).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI