Финансовые новости: Доктору Вишневскому – хирургу и новатору (05.07.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России 5 июля 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Хирург А.В. Вишневский, к 150-летию со дня рождения» (каталожный № 5110-0184). Она выходит в серии «Выдающиеся личности России».

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Александр Васильевич Вишневский — один из основоположников отечественной нейрохирургии и автор более сотни открытий. Разработанные им новые методы обезболивания и лечения гнойных ран спасли в годы Великой Отечественной войны сотни тысяч раненых. Знаменитую лечебную бальзамическую «мазь Вишневского» люди используют до сих пор.

Серебряная монета номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 33,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «2 РУБЛЯ», дата «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены изображения портрета А.В. Вишневского, сидящего за столом с хирургическими инструментами, и чаши Гигиеи; вверху слева по окружности имеется надпись «А.В. ВИШНЕВСКИЙ», внизу в две строки — даты «1874» и «1948». Все элементы художественного оформления выполнены в рельефе.

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

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