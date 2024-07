Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела совещание с президиумом Российского союза ректоров по вопросу разработки национального проекта «Кадры». Мероприятие прошло на площадке Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова.

Татьяна Голикова провела совещание по вопросу разработки национального проекта «Кадры» Татьяна Голикова провела совещание по вопросу разработки национального проекта «Кадры» Татьяна Голикова провела совещание по вопросу разработки национального проекта «Кадры» Татьяна Голикова провела совещание по вопросу разработки национального проекта «Кадры» Предыдущая новость Следующая новость Татьяна Голикова провела совещание по вопросу разработки национального проекта «Кадры»

В своём вступительном слове Татьяна Голикова поблагодарила ректора МГУ имени М.В.Ломоносова Виктора Садовничего за предоставленную возможность собраться всем вместе на площадке университета и обсудить формирование нового национального проекта «Кадры», а также за его личную включённость в вопросы подготовки кадров в стране.

Как отметила Заместитель Председателя Правительства, сегодня по всей стране полным ходом идёт приёмная кампания. В этом году окончили школу более 635 тысяч выпускников 11-х классов, и не менее половины из них планирует поступать в вузы. В 2024 году контрольные цифры приёма составляют 621 321, из них на целевое обучение предусмотрено более 145 тыс. мест. В этом году впервые приём на целевое обучение организован с использованием платформы «Работа России». Сегодня там зарегистрировано свыше 113 тыс. предложений от работодателей на подготовку специалистов с высшим образованием.

«Как вы уже знаете, в настоящее время Правительством организована работа по подготовке новых национальных проектов, которые начнут реализовываться с 2025 года, в том числе национального проекта “Кадры„. В первую очередь национальный проект “Кадры„ направлен на достижение устойчивой и динамичной экономики, технологическое лидерство, реализацию потенциала каждого человека, а также развитие его талантов», – сказала вице-премьер, обращаясь к собравшимся.

Обсуждение нацпроекта уже прошло на нескольких профессиональных площадках, в том числе с участием работодателей, предприятий и организаций, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

«Сегодня на площадке правления Российского союза ректоров в МГУ имени М.В.Ломоносова к обсуждению нацпроекта мы пригласили ректорское сообщество. Это не случайно. Хочу отметить существенный вклад вузов в действующую систему подготовки высококвалифицированных кадров в стране. Но всем нам необходимо быть мобильными, оперативно адаптироваться под текущую кадровую ситуацию на рынке труда с учётом имеющегося дефицита. Необходимо направить усилия на максимальное приближение уровня подготовки наших выпускников к быстро меняющимся потребностям экономики, рынка труда», – сказала Татьяна Голикова.

С докладами выступили Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков и Министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Наша совместная с системой образования задача – помочь каждому молодому человеку реализовать свой потенциал, обеспечив его необходимой для успешной карьеры квалификацией. Важная и сложная составляющая этой работы – определение перспективного спроса на специалистов. Для этого готовится пятилетний кадровый прогноз. Эта работа включает в себя шесть этапов. Первый – расчёт общей кадровой потребности производственных видов экономической деятельности на основе макроэкономических параметров. Второй – расчёт кадровой потребности в непроизводственных видах экономической деятельности на базе демографического прогноза и территориальных особенностей. На третьем этапе происходит декомпозиция расчётных данных в разрезе субъектов. Четвёртый этап, на котором мы сейчас находимся, – определение замещающей кадровой потребности в разрезе регионов на основе статданных и сведений работодателей. Следующие шаги – определение профессионально-квалификационной структуры общей и замещающей кадровой потребности, а также корректировка полученного прогноза с учётом документов стратегического планирования и ведомственной специфики», – отметил глава Минтруда России Антон Котяков.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подчеркнул, что в разработке нацпроекта важно учесть баланс между тремя ключевыми миссиями университета, которые, помимо подготовки кадров, включают технологическое и пространственное развитие страны.

«Перед системой высшего образования стоит задача — дать опережающие компетенции и квалификации по отношению к современным технологиям. Существенной мерой выступает переход к планированию и распределению контрольных цифр приёма на основе единого прогноза кадровой потребности на пятилетний период с его ежегодной корректировкой. В 2023 году мы сократили период расчёта объёмов бюджетных мест, приблизив конкурс максимально к началу приёмной кампании, чтобы полнее учесть актуальные потребности работодателей. Важно заложить в прогноз те экономические и структурные изменения, которые произойдут под влиянием процессов импортозамещения, цифровизации и роботизации. Только в таком случае можно решать задачи технологического лидерства», – подчеркнул он.

Министр добавил, что программы и проекты, которые были инициированы Минобрнауки и получили поддержку Президента до 2030 года, – «Приоритет-2030», «Передовые инженерные школы» и программа обновления системы высшего образования – будут трансформированы с учётом ключевых вызовов, целей и задач нового этапа развития страны.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что обеспечение отрасли квалифицированными кадрами является сегодня важнейшей задачей, поэтому Минздрав России примет участие в разработке и реализации нового национального проекта «Кадры».

«Для будущих медицинских специалистов принципиально важна практико-ориентированность уже на этапе обучения. В настоящее время медицинские вузы организуют практическую подготовку в собственных клиниках, мощность которых превышает 16 тыс. коек и более 15 тыс. амбулаторных посещений в смену, а также на клинических базах в региональных и федеральных медицинских и научных организациях. При этом около 6 тыс. медицинских организаций являются клиническими базами вузов. Совершенствование законодательства позволяет более эффективно подходить к целевому обучению специалистов. Так, более двух третьих всех бюджетных мест на медицинских специальностях выделяется в интересах субъектов Российской Федерации – заказчиков целевой подготовки кадров для своих подведомственных медицинских учреждений», – сообщил Михаил Мурашко.

«Подготовка кадров всегда была нашим основным делом. Поэтому сегодняшнее совещание по вопросу разработки национального проекта “Кадры„ имеет для нас особое значение, – подчеркнул президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий. – Президентом поставлена стратегическая задача – обеспечить к 2030 году создание эффективной системы постоянного профессионального развития работающих граждан. В этой связи перед нами стоит задача по расширению спектра программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики. Региональные советы ректоров вузов во взаимодействии с органами государственной власти и бизнес-сообществом готовы взять на себя разработку таких образовательных программ. В нашем сегодняшнем заседании участвуют вице-президенты РСР, руководители ведущих отраслевых ассоциаций вузов России. Татьяна Алексеевна хотела бы услышать нашу позицию по вопросу разработки национального проекта “Кадры„».

В заключение Татьяна Голикова поблагодарила ректоров за содержательный разговор. По итогам состоявшегося обсуждения поступившие предложения ректорского сообщества будут учтены при доработке национального проекта. Кроме того, запланировано провести ещё одно совещание.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI