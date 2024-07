Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

На VIII Всероссийском водном конгрессе и выставке VODEXPO-2024 был сформирован первый Молодежный водный совет страны.

В состав Президиума совета были избраны десять молодых лидеров из разных городов, которые представляют главные вузы страны. В их число вошел и студент 3 курса Государственного университета управления, заместитель руководителя эко-клуба имени Вернадского Никита Серегин.

«Ранее я проходил практику в фонде «Озеро Байкал», во время которой помогал разрабатывать положение о совете, предлагал свои идеи, готовил презентацию. Молодежный водный совет стал для меня платформой, на которой я планирую реализовать некоторые мои идеи по водной повестке. Я благодарен за возможность участия в выборах и в проекте в целом. Готов помогать, вкладывать уже имеющиеся знания и учиться новому. Надеюсь, что из этого вырастет что-то действительно интересное и значимое», — поделился Никита Серегин.

На площадке конгресса состоялись две стратегические сессии, в рамках которых участники сформировали фокусные темы совета на год и проработали концепцию первых проектов объединения. Члены совета поделились своим опытом продвижения экоповестки и взглядами на дальнейшую работу молодежной организации.

Фонд «Озеро Байкал» и Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения вручили победителям сертификаты и памятные призы.

В ближайшее время Молодежный водный совет подготовит свои предложения для включения в Резолюцию по итогам Всероссийского водного конгресса, а уже через год на мероприятии участники совета презентуют Молодежную водную стратегию России.

Курирует деятельность национального Молодёжного водного совета МИД России, МГИМО и Фонд «Озеро Байкал».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI