Специалисты обеспечат устойчивость электронного голосования на выборах в Москве

В сентябре в столице пройдут выборы депутатов Московской городской Думы и муниципальных депутатов ТиНАО. На них предусмотрят все возможные способы очного и онлайн-голосования. Сделать выбор в электронном формате москвичи смогут при помощи терминала на любом избирательном участке города, а также дистанционно на mos.ru при наличии полной учетной записи. Технические специалисты обеспечат безопасность и стабильность системы электронного голосования.

Московская система электронного голосования уже доказала высокий уровень готовности к серьезным нагрузкам и возможным внешним вмешательствам. Наиболее показательными в этом отношении стали выборы Президента России в марте 2024 года. Тогда за три дня голосования система выдала более 3,6 миллиона цифровых бюллетеней. При этом пиковые нагрузки оказались беспрецедентными: количество проголосовавших электронно уже в первые минуты составило около 200 тысяч человек, а менее чем через три часа с начала голосования достигло миллиона. При такой высокой активности московских избирателей все процессы происходили штатно и непрерывно.

Данным в системе электронного голосования Москвы обеспечат надежную защиту

В ходе голосования на mos.ru в марте этого года некоторые избиратели могли оказаться на странице электронной очереди. Это автоматический алгоритм, который разработчики предусмотрели для перераспределения нагрузки и обеспечения стабильности системы в моменты пиковой активности избирателей. В случае включения электронной очереди пользователю нужно было немного подождать или вернуться к голосованию через некоторое время.

Помимо этого, на выборах Президента России в 2024 году система электронного голосования вновь показала устойчивость к кибератакам. Многочисленные попытки стороннего вмешательства в ход голосования оказались безуспешными и никак не затронули пользователей. Система отработала корректно и отразила все атаки, а электронные голоса были засчитаны без потерь и искажений.

Столичный Департамент информационных технологий учитывает весь положительный опыт работы системы электронного голосования и продолжает ее совершенствовать. Выявлять узкие места и уязвимости помогают регулярные публичные тестирования. Их проводят перед каждыми выборами заранее, и по итогам проверок у специалистов есть время на необходимые доработки. Благодаря этому эффективность системы постоянно повышается.

Онлайн-голосование на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО продлится с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября. Также у москвичей будет возможность отдать голос в электронном формате на удобном избирательном участке столицы — с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Получить для голосования бумажный бюллетень избиратели смогут только на участке по месту постоянной регистрации.

