Собянин: Выручка московских компаний в сфере искусства увеличилась почти вдвое

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За три года выручка компаний индустрии искусства увеличилась почти вдвое — с 2,5 до 4,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

« Развитие арт-индустрии стимулирует экономический рост и приток инвестиций, дает городу новые рабочие места. Поэтому в столице создана целая система развития молодых специалистов», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Для представителей сферы искусства действует программа Агентства креативных индустрий «Арт-сезоны». Она позволяет бесплатно участвовать в крупнейших ярмарках и маркетах современного искусства.

Благодаря дистанционному курсу «Креатус онлайн» специалисты знакомятся с авторскими и другими видами интеллектуальных прав.

В проекте «Арт. Практикум» можно получить инструменты и знания, необходимые для успешного продвижения своих работ в России и за рубежом. В этом году курс проводят совместно с Московским музеем современного искусства с 16 июля по 13 августа. Для участия требуется предварительная регистрация.

