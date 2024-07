Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Лучшим столичным медикам вручили государственные награды и награды города Москвы. В церемонии принял участие Сергей Собянин.

«Поздравляю с прошедшим праздником — Днем медицинского работника — одним из самых важных праздников нашего города и, я думаю, нашей страны, с заслуженными наградами. Все, что касается медицины, — для любого человека это один из самых главных аспектов для его здоровья и жизни», — отметил Мэр Москвы.

По его словам, в год на столичных медиков приходится около 100 миллионов посещений, и от того, в каких условиях они работают и какими возможностями обладают, зависит восприятие горожанами системы здравоохранения.

«Если, скажем, лет 10 тому назад большинство горожан говорили, что в здравоохранении ну если не все плохо, но они недовольны уровнем оказания помощи, то сегодня большинство москвичей говорит: “Да, в Москве здравоохранение качественное, врачи относятся хорошо, и мы в целом довольны”. Я думаю, что это ненадолго, потому что уровень требовательности вырастает по мере нашего движения вперед. Но это и хорошо — тоже будем двигаться вместе с вами. Спасибо огромное за ваш труд, за то, что вы вкладываете свою душу и сердце в замечательную профессию медицинского работника», — добавил Сергей Собянин.

Медали Луки Крымского и почетных званий «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», «Заслуженный врач города Москвы» и «Почетный медицинский работник города Москвы» удостоены врачи, медицинские сестры и научные сотрудники крупнейших городских стационаров. В их числе Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии, Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова, Морозовская детская городская клиническая больница, Детская городская клиническая больница (ДГКБ) имени Н.Ф. Филатова, ДГКБ имени З.А. Башляевой, Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», Московская городская онкологическая больница № 62, городская клиническая больница (ГКБ) имени В.В. Вересаева, ГКБ имени А.К. Ерамишанцева, ГКБ имени В.М. Буянова, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова, ГКБ имени С.П. Боткина, инфекционная клиническая больница № 2, а также другие городские и частные медицинские учреждения Москвы.

Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоена Ирина Ли, главный врач Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова.

«Уважаемый Сергей Семенович, уважаемые коллеги, разрешите поблагодарить вас за высокую награду, за высокую оценку труда нашего коллектива, всего нашего центра. Поблагодарить Правительство Москвы и Департамент здравоохранения за то, что мы работаем в таком современном, новом корпусе, оснащенным самым высокотехнологичным оборудованием. И конечно, наши сотрудники постараются оказывать на самом высоком уровне медицинскую помощь москвичам и всем пациентам. Спасибо вам огромное», — отметила Ирина Ли.

Для повышения условий работы врачей и улучшения системы здравоохранения город помогает: в столице обновляют поликлиники, реконструируют сеть стационаров. Здания оснащают новым оборудованием, внедряют в работу врачей современные сервисы искусственного интеллекта.

«В стационары мы вкладываем огромные ресурсы, чтобы москвичи получали качественную и своевременную помощь. Помимо новых стен, это новое оборудование, сервисы искусственного интеллекта, методики и протоколы лечения, образовательные программы и многое другое. Также мы создаем максимально благоприятные условия работы для медиков, чтобы столичное здравоохранение выходило на самый высокий уровень», — добавил Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации Мэр Москвы вручает государственные награды от имени и по поручению Президента страны.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI