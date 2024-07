«Роснефть» представила собственную цифровую платформу ЕЦПК

Source: MIL-OSI Russian Language News

ПАО «НК «Роснефть» на Международной выставке-форуме «Россия» представила собственную единую цифровую платформу – ЕЦПК, которая объединит все ИТ-сервисы и решения Компании.

Единая Цифровая Платформа Компании (ЕЦПК) – комплексный проект, направленный на оптимизацию ИТ-инфраструктуры, кратное сокращение времени внедрения новых технологий и разработок. Это позволит «Роснефти» всегда оставаться на пике передовых ИТ-решений. Платформа была запущена в опытно-промышленную эксплуатацию в начале июля.

«Внедрение Единой Цифровой Платформы Компании позволит осуществить переход к реализации стратегии технологического суверенитета за счет использования собственных разработок. Платформа обеспечит Компании конкурентное преимущество на рынке, даст возможность реализовать глубокую интеграцию информационных систем в эксплуатации, сбалансировать нагрузку на вычислительную инфраструктуру между проектами и унифицировать подходы к разработке. ЕЦПК закладывает технологическую основу для максимальной автоматизации процессов в Обществах Группы и принятия оптимальных решений на основе анализа данных», – рассказал на презентации проекта директор IT Департамента «Роснефти» Дмитрий Ломилин.

Ключевой целью проекта является разработка технологической платформы с интегрированными сервисами для создания и контроля современных приложений (PaaS-сервис) на базе собственных доработок программного обеспечения с открытым исходным кодом и отечественных продуктов.

Внедрение собственной цифровой платформы является важным шагом для снижения зависимости от иностранных технологий и обеспечения бесперебойной работы ИТ-систем Компании. В этом контексте в настоящее время «Роснефть» активно занимается импортозамещением решений для управления бизнес-процессами на базе иностранного ПО.

«Замена решений на базе иностранного ПО – это комплексный процесс, требующий тщательной организации и учета множества факторов. В рамках ЕЦПК создается фундамент для масштабного импортозамещения, при этом окно возможностей позволяет не просто заменить одну систему другой, но трансформировать бизнес-процессы и обновить их уже с учетом интеграции искусственного интеллекта», – отметил Юрий Попов, руководитель службы информационных технологий «Роснефти».

Единая Цифровая Платформа Компании обеспечивает проекты собственной разработки и коммерческие решения всем необходимым – от базовой инфраструктуры до популярных сервисов, таких как базы данных, брокеры сообщений, хранилища данных, визуализация, аналитика.

Платформа ЕЦПК содержит необходимые компоненты для внедрения современных решений, использующих машинное обучение и искусственный интеллект в производственных процессах. На базе платформы отслеживается жизненный цикл моделей и применяются современные подходы MLOps. Искусственный интеллект ярко проявляет себя в электронных помощниках, которых можно создать, используя сервисы платформы.

«Роснефть» – лидер ИТ-разработок и инновационных изменений в российской нефтегазовой отрасли. Компания делает ставку на цифровизацию во всех областях деятельности, что является одним из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Акцент на внедрении цифровых технологий позволяет повышать прозрачность, управляемость и скорость принятия решений по всей производственной цепочке Компании.

