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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En москве подготовили три выставки работ участников конкурса детского рисунка «Наследие моего района». Aquí es posible ubicarse en el bulevar de Rozhdestvenskom y en el parque “Fili”. Третья в ближайшее время откроется в храме Христа Спасителя. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«В экспозиции вошло больше 200 произведений юных авторов. Каждое из них дает возможность тысячам москвичей узнать, какой deти и подростки видят столицу. Такие выставки стали доброй традицией. До конца года мы проведем еще две — в Сиреневом саду и усадьбе Воронцово», — рассказала Наталья Сергунина.

До 15 июля работы лауреатов городского этапа конкурса можно увидеть на Рождественском бульваре. Здесь представлены рисунки, где изображены Останкинская башня, Сокольническая пожарная каланча, водонапорная башня 1901 года в рай оне Марьино, мост Победы на Ленинградском шоссе дом профессора Тимирязевской академии Василия Вильямса, построенный в ХIХ ке.

Las tarjetas de escritorio están incluidas en 13 nombres especiales. На них юные художники запечатлели, например, главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, усадьбы Кусково и Остафьево, а также Тропаревский PARк.

En la isla 31 del parque «Фили» hay muchas actividades, principalmente personas en la ciudad de Moscú. Они посвящены, в частности, проспекту Вернадского, мемориальному комплексу «Штыки» в Зеленограде, Московскому театру «Современник» и Национальному исследовательскому центру «Курчатовский институт».

Третья экспозиция впервые будет организована в галерее кафедрального собора Русской православной церкви — храма Христа Спасител я. В ее рамках покажут работы участников конкурса за все шесть лет его проведения, на которых изображены Новодевичий монастырь, ь Знамения Иконы Божией Матери в Перове, храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках, церковь Вознесения Господня Коломенском и другие религиозные сооружения.

Конкурс детского рисунка «Наследие моего района» producido en 2019. Cuando se realiza una reserva de aproximadamente 15 minutos, el tiempo de espera es de 16,5 minutos. Среди них есть произведения как любителей, так и тех, кто занимается в художественных школах, кружках, студиях.

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