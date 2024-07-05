Программа выпускного «ГУУ – 7я»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Сегодня в Государственном университете управления состоится выпускной «ГУУ – 7я», тема которого приурочена к проведению Года семьи в России. Знакомимся с программой дня.
Вручение синих дипломов бакалаврам и магистрам в Центре информационных технологий:
9:00 – 10:30 – ИЭФ;
10:30 – 12:00 – ИГУиП;
12:00 – 13:00 – ИОМ;
13:00 – 14:00 – Вручение специальных наград и дипломов бакалаврам (с отличием и без);
14:00 – 15:30 – ИМ;
15:30 – 16:30 – ИУПСиБК.
Вручение красных дипломов бакалаврам:
12:00 – 12:45 – Регистрация для бакалавров со специальными наградами (холл ГУК и ЛК);
12:00 – 13:50 – Регистрация для бакалавров только с красными дипломами ИИС, ИУПСиБК, ИОМ (холл ГУК и ЛК);
12:00 – 14:50 – Регистрация для бакалавров только с красными дипломами ИЭФ, ИГУиП, ИМ (холл ГУК и ЛК);
13:00 – 14:00 – Вручение специальных наград бакалаврам (ЦИТ);
14:00 – 18:00 – ИИС, ИУПСиБК, ИОМ, ИЭФ, ИГУиП, ИМ (Актовый зал).
Вручение красных дипломов магистрам:
17:00 – 17:55 – Регистрация для магистров со специальными наградами и дипломами с отличием (холл ГУК и ЛК);
18:00 – 19:00 – Вручение специальных наград магистрам, ИИС, ИЭФ, ИГУиП, ИУПСиБК, ИМ, ИОМ (Актовый зал).
Если вдруг вас не вызвали на сцену, чтобы получить свой диплом, то подойдите к столу регистрации около сцены и назовите свой институт и ФИО. Информацию передают ведущему, и он вызовет вас в конце вручения института.
Наслаждайтесь этим чудесным днём, фотографируйтесь в интерьерах родного вуза и в специальных фотозонах, обнимайтесь с друзьями и преподавателями, запоминайте день и ощущения. И пусть непогода не сможет испортить вам настроения.
За всеми событиями выпускного можно следить в его канале в Телеграм.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 5.07.2024
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