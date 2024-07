Программа выпускного «ГУУ – 7я»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сегодня в Государственном университете управления состоится выпускной «ГУУ – 7я», тема которого приурочена к проведению Года семьи в России. Знакомимся с программой дня.

Вручение синих дипломов бакалаврам и магистрам в Центре информационных технологий:

9:00 – 10:30 – ИЭФ;

10:30 – 12:00 – ИГУиП;

12:00 – 13:00 – ИОМ;

13:00 – 14:00 – Вручение специальных наград и дипломов бакалаврам (с отличием и без);

14:00 – 15:30 – ИМ;

15:30 – 16:30 – ИУПСиБК.

Вручение красных дипломов бакалаврам:

12:00 – 12:45 – Регистрация для бакалавров со специальными наградами (холл ГУК и ЛК);

12:00 – 13:50 – Регистрация для бакалавров только с красными дипломами ИИС, ИУПСиБК, ИОМ (холл ГУК и ЛК);

12:00 – 14:50 – Регистрация для бакалавров только с красными дипломами ИЭФ, ИГУиП, ИМ (холл ГУК и ЛК);

13:00 – 14:00 – Вручение специальных наград бакалаврам (ЦИТ);

14:00 – 18:00 – ИИС, ИУПСиБК, ИОМ, ИЭФ, ИГУиП, ИМ (Актовый зал).

Вручение красных дипломов магистрам:

17:00 – 17:55 – Регистрация для магистров со специальными наградами и дипломами с отличием (холл ГУК и ЛК);

18:00 – 19:00 – Вручение специальных наград магистрам, ИИС, ИЭФ, ИГУиП, ИУПСиБК, ИМ, ИОМ (Актовый зал).

Если вдруг вас не вызвали на сцену, чтобы получить свой диплом, то подойдите к столу регистрации около сцены и назовите свой институт и ФИО. Информацию передают ведущему, и он вызовет вас в конце вручения института.

Наслаждайтесь этим чудесным днём, фотографируйтесь в интерьерах родного вуза и в специальных фотозонах, обнимайтесь с друзьями и преподавателями, запоминайте день и ощущения. И пусть непогода не сможет испортить вам настроения.

За всеми событиями выпускного можно следить в его канале в Телеграм.

