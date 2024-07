При поддержке «Роснефти» тюменские ученые создадут базу редких растений и изучат популяцию орлана-белохвоста

Source: MIL-OSI Russian Language News

Компания «РН-Уватнефтегаз» (входит в добывающий комплекс НК «Роснефть») подвела итоги конкурса грантовой программы. Победителями стали проекты по разработке уникальной информационной базы редких и охраняемых растений Уватского района Тюменской области, а также по изучению популяции орлана-белохвоста.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». В Компании реализуется ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов. «Роснефть» организует исследования и опекает многие виды редких животных в России. В их числе – белый медведь, атлантический морж, белая чайка, гуси и маралы Эвенкии, дикий северный олень.

Ученые Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в рамках гранта планируют создать первый общедоступный сервис для идентификации и классификации нуждающихся в охране растений Уватского района Тюменской области. Базу данных, которая будет включать изображения растений, их характеристики и места произрастания, разместят на интернет-платформе и на сайте Тюменского научного центра РАН.

Экологи считают важной задачу просвещения жителей региона, на территории которого произрастают такие уникальные растения, как полушник озерный, колеант маленький, кувшинка четырехгранная, пион уклоняющийся, башмачок крапчатый, липа сердцевидная. Например, полушник озерный – древнее споровое растение, существование которого в Тюменской области пока зафиксировано только в небольшом озере в Уватском районе. Вид занесён в Красную книгу России, так как является биоиндикатором чистоты водоема и находится под угрозой исчезновения.

Вторым победителем стал проект орнитологов Тюменского государственного университета по изучению состояния популяции орлана-белохвоста на юге Тюменской области. Это одна из самых крупных хищных птиц, около 100 особей которой регулярно зимуют в регионе, обустраивая гнёзда на вершинах деревьев. Орлан-белохвост питается преимущественно рыбой и водными млекопитающими, поэтому место его обитания приближено к долинам рек и водоёмов, в том числе в Уватском районе.

На основе результатов наблюдений за орланом-белохвостом во время полевых экспедиций орнитологи составят виртуальную карту мест гнездования птицы, определят биотехнические мероприятия для охраны этого редкого вида и увеличению его численности, а также разработают уникальный в своем роде «Атлас птиц юга Тюменской области». Справочник будет представлен в печатном и электронном виде и будет знакомить читателей с основными видами птиц, обитающих в регионе и занесенных на страницы Красных книг Тюменской области и России.

Оба проекта будут способствовать экологическому просвещению населения региона, а также популяризации природоохранных знаний среди школьников и студентов биологических специальностей.

«РН-Уватнефтегаз» с 2022 года реализует грантовые программы. За это время представителями экологического и научного сообщества было подано более трех десятков проектов для получения грантов компании.

Так, в рамках успешного взаимодействия с предприятием тюменские ученые занимаются вопросами сохранения популяции северного лесного оленя и краснокнижных птиц Уватского района. По результатам исследований, проведенных в 2022-2023 годах на площади около 8,8 тыс. кв. км, было отмечено обитание 117 видов птиц, в том числе орлана-белохвоста, чернозобой гагары, серого сорокопута, впервые для территории Уватского района зафиксировано гнездование черного дрозда, а также около 60 особей оленя. На основе полученных данных эксперты разработают меры по сохранению ареала животных и созданию условий для сохранения и увеличения численности их популяций.

Кроме того, при поддержке «РН-Уватнефтегаза» ученые в 2023 году впервые провели ретроспективный анализ космических снимков и расчет изменений площади 390 водных объектов Тюменской области. Полученные данные показали, что общая площадь всех озер юга Тюменской области за последние 50 лет увеличилась на 119 кв. км (около 3,5%). Среди них такие крупные озера, как Большой Уват, Черное, а также Андреевское, на котором второй год подряд сотрудники тюменских предприятий «Роснефти» проводят экологическую акцию по очистке береговой территории.

За последние пять лет сотрудники предприятий «Роснефти» очистили от бытового мусора более 100 га береговой территории крупных водных объектов Тюменской области.

