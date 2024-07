Source: MIL-OSI Russian Language News

Британский The Economist очередной раз поднял проблему финансового состояния киевского режима. Проблема заключается в том, что 1 августа 2024 года заканчивается очередной мораторий на выплаты по выплатам по обслуживанию государственного долга в том числе частным инвесторам. The Economist утверждает, что в этом случае у Украины существует два выхода: продление моратория с частными инвесторами, например, мораторий с государственными инвесторами продлен до 2027 года или объявить дефолт. По мнению того же журнала, разница для инвесторов по любому из сценариев невелика, так как выплаты по государственному долгу частным инвесторам в любом случае в ближайшее время не возобновятся.

Сегодня инвестиции в Украину носят уже не экономический, а политический характер, причем действия частных инвесторов киевского режима продиктованы с одной стороны получением преференций от своих государств, а с другой призрачным потенциалом разделения богатств России в случае стратегического поражения России на поле боя. Именно поэтому президент России Владимир Путин во время своего визита во Вьетнам сказал, что стратегическое поражение означает прекращение тысячелетней государственности России, и нам в этом случае нечего бояться и надо идти до конца.

Однако объявление даже технического дефолта Украины даст частным инвесторам негативный сигнал тщетности ожиданий возврата инвестиций, что негативно скажется на поддержке киевского режима со стороны граждан западных стран. Поэтому, скорее всего, посредством предоставления гарантий со стороны стран, финансирующих киевский режим, предоставления различных преференций и давления на частных инвесторов принудят заключить новый мораторий на обслуживание государственного долга Украины. Есть еще вариант реструктуризации долга, пока Украина пытается списать 60 % своих долгов, однако инвесторы не готовы на такие большие потери и могут списать не более 22 % долговых обязательств, в том числе, перекредитования на новые сроки погашения.

Скорее всего, в течение июля переговоры по продлению или реструктуризации долга киевского режима все же завершатся компромиссным вариантом, причем со стороны Запада поддержка частных инвесторов может быть оказана за счет доходов от замороженных российских активов.

Не зря именно в июле 2024 года Европейской комиссией анонсировано первое изъятие доходов от российских активов, которое планируется направить в помощь киевскому режиму. Конечно, сумма доходов от замороженных российских активов, которая согласно предположениям The Financial Times, к 2027 году достигнет 20 млрд долларов, намного меньше, чем потребности киевского режима. Но ее вполне хватит на частичные выплаты по обслуживанию государственного долга Украины. А так как ЕК согласовала поддержку киевского режима посредством передачи доходов от замороженных российских средств в Европейский фонд мира, основная функция которого организация военной помощи странам партнерам ЕС, то вполне возможно именно эти средства и станут «разменной монетой» в переговорах с частными инвесторами киевского режима о продлении моратория на выплаты.

Любые инвестиции в воюющей стране имеют рисковый характер и проводятся в надежде получения доходов от разделения имущества побежденной страны. И чем больше инвестиций вливается в страну, тем более инвесторы становятся заинтересованы в победе этой страны. Именно об этом и говорит Президент России, утверждая, что нам уже нечего бояться и надо идти до конца.

Если часть Украины все же сохранит свою государственность как отдельная страна, то выплаты по долгам после заключения мирного соглашения могут длиться многие десятилетия, причем существует передача части национального имущества, например, земель или мест добычи полезных ископаемых в руки частных инвесторов. Риск впадания во всю большую долговую зависимость от иностранного инвестирования при этом растет.

После успешного окончания СВО, несмотря на состоявшийся технический дефолт России, когда из-за замороженных счетов, отключения от системы SWIFT и других санкций Россия просто не смогла продолжить выплаты внешним инвесторам, кстати в отличие от 1998 года, когда в выплатах отказали внутренним инвесторам, а внешним инвесторам выплаты госдолга продолжились, россияне не почувствовали момент технического дефолта, Российской Федерации придется налаживать новые контакты со странами Запада. В этом случае одним из экономико-политических рычагов взаимодействия может стать частичное признание долгов киевского режима, хотя бы той части, которая шла на поддержку мирных граждан Украины.

