Правительство поможет регионам сократить число долгостроев

Постановление от 3 июля 2024 года №909

Правительство продолжает создавать условия для сокращения числа объектов незавершённого строительства. Подписано постановление, утверждающее правила предоставления регионам субсидий на завершение строительства или реконструкции объектов, которые не были сданы в установленные сроки.

Субсидии будут выделяться на основании заявок, поступивших от глав регионов. Такие заявки будут рассматриваться штабом Правительственной комиссии по региональному развитию. Средства будут предоставляться на основе софинансирования. Благодаря им планируется завершить работы на площадках, внесённых в федеральный реестр незавершённых объектов капитального строительства.

Работа идёт в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 30 декабря 2017 года №1710.

