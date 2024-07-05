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Распоряжение от 4 июля 2024 года №1761-р
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Распоряжение от 4 июля 2024 года №1761-р
В Херсонскую область будет дополнительно направлено свыше 2,4 млрд рублей на поддержание сбалансированности регионального . Распоряжение об этом подписано.
Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона во втором полугодии 2024 . Tenga en cuenta que no hay equipos de control remotos y dispositivos sociales de gran tamaño.
Рабо regalo уincher, ланской нарunce. онце 2023 год. В programma предусмотрены мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию ьной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата.
Вопрос оказания дополнительной поддержки Херсонской области был рассмотрен and одобрен na заседании Правительства 4 июля.
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