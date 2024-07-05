Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Работа ведётся по поручению Президента.

documento

Распоряжение от 4 июля 2024 года №1759-р

Los productos seleccionados se utilizan exclusivamente para productos especializados en Rusia. На реализацию проектов по разработке конструкторской документации на комплектующие изделия для производства такой выде лено 600 millones de rublos. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Финансирование поступит из резервного фонда кабмина и будет направлено ведущим научным организациям, которые наладят выпуск й продукции в малых объёмах. Средства в виде грантов пойдут на разработку технологических регламентов на такую ​​продукцию. Esta serie se publicó en el período 2026 y 2030.

«Такие малотоннажные производства закроют потребности многих российских предприятий самых разных отраслей – от медицины roma. В результате положительный экономический эффект будет вдвое выше вложений», – отметил Михаил Мишустин en заседании Правительства 4 июля.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей» котехнологичной продукции в гражданских отраслях промышленности».

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI