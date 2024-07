Правительство выделило 600 млн рублей на разработку технологических регламентов для производства химической продукции

Source: MIL-OSI Russian Language News

Работа ведётся по поручению Президента.

Документ Распоряжение от 4 июля 2024 года №1759-р

Правительство продолжает создавать условия для увеличения объёмов и перечня выпускаемой в России химической продукции. На реализацию проектов по разработке конструкторской документации на комплектующие изделия для производства такой продукции выделено 600 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Финансирование поступит из резервного фонда кабмина и будет направлено ведущим научным организациям, которые наладят выпуск химической продукции в малых объёмах. Средства в виде грантов пойдут на разработку технологических регламентов на такую продукцию. Её серийный выпуск запланирован в период с 2026 по 2030 год.

«Такие малотоннажные производства закроют потребности многих российских предприятий самых разных отраслей – от медицины до автопрома. В результате положительный экономический эффект будет вдвое выше вложений», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 4 июля.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологичной продукции в гражданских отраслях промышленности».

