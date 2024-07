Открытость и вовлечённость: эксперты «Социоцентра» высоко оценили потенциал Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого прошла вторая проектно-аналитическая сессия (ПАС) с экспертами Центра социологических исследований («Социоцентр»). В мероприятии участвовали руководители структурных подразделений вуза и специалисты, выполняющие научно-исследовательские проекты, поддержанные программой стратегического академического лидерства Минобрнауки России «Приоритет-2030».

Участники трёхдневной сессии обсудили разные аспекты реализации программы развития университета, проанализировали текущую ситуацию, отметили сильные и слабые стороны, определили проблематику и выработали конкретные организационные решения для трансформации.

Первый день эксперты начали с посещения лабораторий и научных центров Политеха, где ознакомились с перспективными разработками учёных и инженеров, поддержанными программой «Приоритет-2030» в стратегических проектах «Системный инжиниринг» и «Технолидеры будущего».

Так, в научно-образовательном центре «Конструкционные и функциональные материалы» под руководством профессора Анатолия Поповича гостям представили мелкосерийное производство деталей для газоперекачивающего аппарата «Ладога» по заказу Газпрома. ГПА-32 «Ладога» предназначен для транспортировки природного газа по магистральным газопроводам. Раньше такие разработки не двигались дальше стадии опытных образцов, так как создавать мелкосерийное производство для крупных компаний было нерентабельно. Но использование аддитивных технологий позволило сократить количество брака в готовых изделиях и ускорить сроки их изготовления.

В лаборатории лёгких материалов и конструкций под руководством Олега Панченко эксперты «Социоцентра» узнали, как производится крыльчатка центробежного компрессора с помощью электродугового выращивания. Изделие изготавливают из жаропрочного материала, позволяющего работать при больших нагрузках. Сейчас в Политехе освоено выращивание, термообработка, базирование, механическая обработка изделия. Полная стоимость такого способа производства крыльчатки в два раза меньше стоимости изготовления её аналога из паковки.

В научно-образовательном центре под руководством Александра Семенчи «Нанотехнологии и покрытия» гостям продемонстрировали автоматизированные установки для серийного и опытного производства изделий микроэлектроники и оптики, среди которых: установка для осаждения алмазоподобных покрытий в СВЧ-плазме, установка для осаждения на фианиты тонкоплёночных шпинелей с различным спектром пропускания, система машинного зрения для автоматической зенковки электронных плат, установки для наплавки микрооптических элементов на алмазы и диоды. Также гости увидели экспериментальные партии стёкол для штамповки оптических элементов устройств среднего инфракрасного диапазона.

Стенами университета экскурсия не ограничилась — в ближайшем водоёме (им оказался Ольгинский пруд) экспертам продемонстрировали работу робототехнического комплекса «Бублик-Пи» (запуском беспилотника руководила ведущий инженер Центра технологических проектов Анастасия Маркова). Аппарат может использоваться для обучения навыкам схемотехники, программирования и системного инжиниринга.

Установочное пленарное заседание открылось в конференц-зале «Семёнов». Ректор СПбПУ Андрей Рудской приветствовал участников проектно-аналитической сессии и поблагодарил экспертов.

«Прошло чуть более полугода с прошлой проектно-аналитической сессии , небольшой срок, но сделано немало, есть чем поделиться, — отметил он. —Для нас важно проведение подобных мероприятий, важно услышать мнение квалифицированных экспертов, имеющих большой опыт и знание того, что происходит в других высших учебных заведениях. А нам необходимо, рассказывая о своих проектах, быть предельно честными, открытыми, самокритичными, но в то же время инициативными. Нужно внимательно слушать, и если есть какие-то проблемы или идеи, то, конечно же, их надо освещать. Я желаю, чтобы на заключительном заседании сформировалось чёткое понимание того, какой следующий шаг принесёт пользу университету, кто, как, когда и с какими ресурсами будет продолжать свой проект».

К участникам обратился эксперт «Социоцентра» Павел Волегов.

«Такого рода мероприятия важны прежде всего потому, что они дают возможность очень занятым людям в университете пообщаться друг с другом, — считает он. — Наша ключевая задача — не проверить университет, а организовать то, что называется проблемно ориентированной коммуникацией. Мы должны поговорить здесь о вызовах, проблемах, барьерах, о чём мы обычно, публично во всяком случае, не говорим. А правильные ответы могут быть только по отношению к конкретному университету. Вот как вы вместе решите дальше жить, так правильно и будет».

И. о. проректора по перспективным проектам, руководитель исполнительной дирекции программы «Приоритет-2030» Мария Врублевская рассказала, как в Политехе ведётся работа по реализации программы развития университета с учётом рекомендаций прошлой проектно-аналитической сессии и Совета по поддержке программ развития «Приоритет-2030». В частности, стратегические проекты были сфокусированы на те научные группы, которые доводят разработки до внедрения и мелкосерийного производства, а единицей управления стратегических проектов выступает лидер и его команда. Среди продуктов, в которые инвестирует университет, — опытные образцы (материалы, робототехника, ПО, беспилотные системы), тестовые полигоны, внедрённые технологии TRL-8; практико-ориентированные корпоративные программы, совместные программы и образовательные проекты; тиражируемые кадровые практики, новые сервисы и др.

Касаясь темы работы с человеческим капиталом, Мария Врублевская почеркнула, что научно-педагогические работники в Политехе — это драйвер развития университета, поэтому программа развития ориентирована на формирование экосистемы для их эффективной и комфортной работы.

С установочными докладами также выступили проректор по образовательной деятельности Людмила Панкова, проректор по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрий Тихонов, проректор по научной работе Юрий Фомин.

После пленарного заседания политехники и эксперты разделились на группы по направлениям: «HR-технологии как драйвер развития человеческого капитала», «Бизнес-процессы и цифровая трансформация организации», «Образ современного выпускника-инженера», «Приоритеты и организационные формы управления научно-исследовательской политикой», «Стратегические партнёрства и взаимодействие с индустрией и регионом». В состав проектных команд вошли представители научных, учебных и административных подразделений вуза, индустриальные партнёры, студенты и выпускники. Таким образом получилось собрать вместе людей с самыми разными взглядами и позициями, и в процессе общения и обмена мнениями получить полный спектр представлений, выявить и устранить разногласия, найти точки соприкосновения и пути решения проблем, выработать совместные, устраивающие все стороны решения. Благодаря тесному взаимодействию и игровым ситуациям научно-педагогические работники и представители административно-управленческих структур смогли вести честный диалог, лучше узнали друг друга, сгладили противоречия и даже подружились, о чём они не без удовольствия рассказали на завершающем пленарном заседании.

Мария Врублевская отметила, что проектно-аналитические сессии с приглашёнными экспертами проходят эффективнее.

«Спасибо коллегам, что нашли время поучаствовать в сессии, степень открытости и стремления к развитию и командной работе очень радуют, — поблагодарила она. — Отдельное спасибо экспертам за игротехнику проектирования университета-2030, благодаря которой можно было увидеть такие искренние счастливые лица коллег, раньше не видела такого! Надо почаще проводить подобные мероприятия».

Подводя итоги трёхдневной работы, эксперты «Социоцентра» высоко оценили открытость и вовлечённость политехников в программу развития университета.

«Важно, что в проектно-аналитической сессии участвовали представители многих подразделений, занимающие различные позиции в университете, — прокомментировал Павел Волегов. — Это позволило нам обеспечить разнообразие мнений и продуктивную полемику о том, с какими сложностями, вызовами и барьерами сегодня сталкивается Политех. Мы выработали предложения, как должен измениться университет, чтобы преодолеть эти барьеры и продолжить динамично развиваться, оставаясь флагманом российского инженерного образования. Любая программа развития — это всегда работа большой команды, куда включаются все, начиная со студентов, потому что это наша главная аудитория, ради которой мы работаем».

