На улице Судакова появится жилой комплекс по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На улице Судакова в районе Люблино построят многоквартирный дом, состоящий из нескольких корпусов. Градостроительный план земельного участка уже выпущен, сообщила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

«Корпуса нового дома предельной площадью 52,9 тысячи квадратных метров возведут на улице Судакова (земельный участок № 16/47) в рамках квартальной застройки. Подобный тип освоения территорий позволяет не только сформировать единообразный облик местности, но и способствует расширению улично-дорожной сети и появлению в шаговой доступности современной и многофункциональной инфраструктуры», — рассказала Юлиана Княжевская.

Жилой комплекс построят неподалеку от станции метро «Люблино». Рядом расположены благоустроенные парки и скверы. За последние годы район существенно преобразился: созданы современные места для отдыха и занятий спортом, улучшена транспортная и пешеходная доступность, отреставрированы строения советского периода.

Программу реновации жилья утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

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