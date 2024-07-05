Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В России продолжается приёмная кампания в узы и колледжи страны. В 2024 году впервые приём на целевое обучение обучение организован с использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости «Работа России».

Después de un tiempo, los robots se encuentran disponibles en una plataforma de 76 unidades. предложений, по которым может быть заключено 163 тыс. договоров на целевое обучение, в том числе по programmam высшего образования – около 114 тыс. предложений, по programmam СПО – более 49 тыс. Количество поданных абитуриентами заявлений превысило 47 тыс.

Практика использования портала «Работа России» стала возможной благодаря новому порядку организации целевого обучения и колледжах. Он был разработан во исполнение принятых по iniciative y при участии депутатов Государственной Думы Федерального Собрания ийской Федерации, при поддержке Правительства России изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», сматривающих новые механизмы в организации целевого обучения.

Мероприятия по подготовке кадров, в том числе в рамках целевого обучения, войдут в новые национальные проекты «Кадры» y «Молод» ёжь и дети».

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI