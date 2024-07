Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В 2025 году в районе Царицыно завершится возведение трех жилых корпусов для переселения по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Здания возводят по индивидуальному проекту. На первых этажах разместят нежилые помещения, часть из которых в будущем займут магазины, кафе, точки востребованных сервисов и услуг. Благодаря этому здесь появятся новые рабочие места для представителей самых разных профессий. Сейчас ведется возведение монолитных конструкций зданий. Корпуса строят по адресу: Кантемировская улица, дом 35. Строительство планируется завершить в следующем году», — сообщил Рафик Загрутдинов.

Фасады домов сделают из навесных трехслойных стеновых панелей и облицуют пиленым керамическим кирпичом. На них установят металлические корзины под кондиционеры. Входные группы оформят витражным остеклением.

В новостройках будет 470 квартир: 217 однокомнатных, 178 двухкомнатных и 75 трехкомнатных. Семь из них адаптируют для маломобильных жильцов. Там установят специальную сантехнику и увеличат ширину коридоров и дверных проемов. Во всех квартирах выполнят улучшенную отделку, соответствующую стандартам программы реновации.

Новостройки оборудуют пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также видеонаблюдением. В зданиях установят современные лифты с визуальными и тактильными средствами информации. Входы, пол вестибюлей и лифтовых холлов сделают на одном уровне с поверхностью земли, чтобы люди с колясками и маломобильные жильцы могли попасть в подъезд без посторонней помощи. Шероховатая плитка у входа не даст поскользнуться в любое время года.

Во дворе обустроят детскую площадку, зоны для занятий спортом и отдыха с лавочками и беседками, а также высадят деревья и декоративные кустарники.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за прошлый год в столице передали под заселение 59 новостроек и обеспечили переселение более 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос вдвое — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на сайте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI