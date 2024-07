Марат Хуснуллин: 161 компания и предприятие решили инвестировать в развитие экономики новых регионов

Source: MIL-OSI Russian Language News

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях применяются различные меры государственной поддержки граждан, а также развития экономики. Одним из наиболее эффективных механизмов стала свободная экономическая зона, реестр которой уже насчитывает 161 участника, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Почти 66 тыс. планируемых рабочих мест и 74 млрд рублей заявленных инвестиций. Это всё – результат совместной работы федерального центра и четырёх субъектов. Одними из последних внесены в реестр участников четыре шахты – “Заря„, “Прогресс„, шахта им. Л.И.Лутугина и “Комсомолец Донбасса„, а также цементный завод, который посещал во время своей рабочей поездки», – отметил вице-премьер.

Марат Хуснуллин добавил, что развитие СЭЗ продолжится. Её работа будет направлена на то, чтобы достигнуть устойчивого роста экономики новых регионов. Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определён Минстрой России, функции управляющей компании возложены на ППК «Фонд развития территорий».

«Фонд развития территорий в лице управляющей компании СЭЗ фиксирует рост интереса не только со стороны компаний, которые изначально вели деятельность в Донбассе и Новороссии. Например, новый участник СЭЗ – “К-телеком„ – оказывает с 2014 года услуги оператора связи в Крыму и Севастополе. Он запланировал построить базовые станции и опорные транспортные сети в ДНР, для того чтобы у жителей республики была стабильная мобильная связь», – рассказал генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

