Из-за непогоды временно закрыты городские парки и фестивальные площадки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичные парки культуры и отдыха, Московский зоопарк, фестивальные площадки, в том числе бассейны, а также площадки фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» временно закрыли в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом.

Департамент торговли и услуг города просит все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, укрепить все конструкции и закрыть зонты.

5 июля в городе ожидаются сильный дождь с грозой и градом, которые будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20–25 метров в секунду.

Во время грозы водителям нужно быть внимательными и избегать резких маневров. Не рекомендуется парковаться рядом с деревьями, рекламными конструкциями или легкосборными сооружениями.

Пешеходам также советуют быть осторожными: не укрываться под деревьями, около торговых павильонов, автобусных остановок и навесов. Лучше всего спуститься в метро, подземный переход или зайти в любое ближайшее здание.

При возникновении аварийных ситуаций следует звонить по телефону: 112.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI