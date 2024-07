Детский сад на 300 мест начали строить в Коммунарке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Коммунарка Новомосковского административного округа столицы началось строительство детского сада на 300 мест. Здание возводят за счет средств инвестора на улице Александры Монаховой (земельный участок № 87, корпус 3.11).

«Запланировано размещение шести детских садов для обеспечения новой жилой застройки. Четыре из них суммарной вместимостью свыше одной тысячи мест уже открылись для посещения, после завершения строительства их передали городу. Пятый детский сад на 300 воспитанников построен на 50 процентов и планируется к вводу в следующем году. Для возведения еще одной дошкольной образовательной организации на 300 воспитанников рабочие уже начали осваивать строительную площадку. После завершения всех работ детские сады также передадут в городскую систему образования», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Здание будет трехэтажным, а его общая площадь превысит шесть тысяч квадратных метров. Завершить строительство планируют в 2026 году.

«Застройщик получил разрешение на строительство детского сада и уже приступил к реализации проекта на выделенном земельном участке площадью 0,85 гектара. Соответствующее извещение поступило в Комитет, после чего инспекторы составили индивидуальный график проверок, которые будут осуществляться на каждом этапе возведения здания», — отметил председатель Комитета государственного строительного надзора Антон Слободчиков.

В холле детского сада сделают просторный атриум с двумя рядами окон, где будут проходить праздники. На первом этаже разместят группы для самых маленьких, из них можно будет выйти к игровым площадкам во двор.

Для занятий физкультурой в здании оборудуют просторный многофункциональный зал и оснастят его спортивным инвентарем. А трансформируемая перегородка позволит разделять помещение на две части, чтобы проводить занятия можно было сразу у нескольких групп.

Окна игровых и спален сделают большими для максимальной освещенности. Чтобы снизить шум, они будут выходить не на улицу, а во двор детского сада.

Всего с 2012 года в ТиНАО построили 147 школ и детских садов. Объекты возводят инвесторы, а также используются средства, заложенные в Адресную инвестиционную программу. К началу 2026 года в ТиНАО планируют построить еще 80 объектов образования.

