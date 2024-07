Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Денис Мантуров посетил с рабочей поездкой Калужскую область

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Калужскую область, где посетил биотехнологический комплекс «Росва», завод Gislaved, входящий в шинный кластер «Кордиант», а также провёл встречу с губернатором области Владиславом Шапшой, на которой обсудил вопросы развития промышленного потенциала региона, в частности поддержку организаций, перезапускающих производство автомобилей.

На «Росве» Денису Мантурову показали центральную диспетчерскую комплекса глубокой переработки продовольственной пшеницы, в том числе в продукцию фармацевтического назначения. На предприятии создан микробиологический центр для отработки технологий производства линейки продукции, широко применяемой в различных отраслях промышленности: аминокислот, витаминов, аскорбиновой кислоты. Сейчас здесь уже идёт производство первой партии растворов глюкозы различной концентрации для её применения в учреждениях здравоохранения. Это первое отечественное производство данной продукции по полному циклу. На реализацию инвестиционных проектов предприятием в 2023 году привлечён льготный заём Фонда развития промышленности в размере 2 млрд рублей. Ранее в рамках субсидии на НИОКР были поддержаны проекты по организации здесь производства аскорбиновой кислоты для пищевой, сельскохозяйственной, косметической и фармацевтической промышленности, а также аминокислот и витаминов B2 и B12. Суммарный объём инвестиций в реализацию проектов составит более 5 млрд рублей.

Затем первый вице-премьер посетил завод Gislaved, входящий в шинный кластер «Кордиант». Здесь налажено производство по полному технологическому циклу – от резиносмешения и подготовки материалов, сборки и вулканизации до проведения контроля качества готовой продукции. Продукция этого предприятия доступна широкому спектру потребителей, здесь производится широкий ассортимент легковых, легкогрузовых и грузовых шин, в частности, для автомобилей Haval, также в рамках кластера разрабатываются шины для автомобилей Aurus.

«Видим, что предприятие уже восстановилось после временного снижения объёма производства и в результате ухода прежних западных собственников. Понимаем, как предприятию развиваться дальше. Есть программа наращивания объёмов производства – и линейки, и номенклатуры. Рассчитываем, что и дальше будут использоваться меры поддержки, которые сегодня оказываются при расширении производственных мощностей через инструменты промышленной ипотеки, льготы для резидентов индустриальных парков и займы Фонда развития промышленности», – отметил Денис Мантуров на встрече с Владиславом Шапшой.

Напомним, что ранее это предприятие принадлежало иностранному производителю премиальных шин Continental AG, а затем его российские активы были приобретены российским инвестором (многопрофильным холдингом S8 Capital), что позволило продолжить выпуск продукции, обеспечивая стабильные поставки как на внутренний рынок, так и на экспорт. В настоящее время мощности производства составляют 3,5 млн шт. в год. Отметим, что после ухода иностранных Michelin, Bridgestone и Continental основные шинные предприятия перешли под контроль российских инвесторов и продолжили выпуск продукции, обеспечивая стабильные поставки на внутренний рынок и на экспорт (до 50% по рынку). В этом году в российской шинной отрасли прогнозируется рост производства на 5% по сравнению с прошлым годом. А в целом годовые мощности составляют около 70 млн шт., что практически полностью обеспечивает потребность внутреннего рынка в сегменте легковых и грузовых шин.

«В регионе создана третья площадка особой экономической зоны “Калуга„, на которой уже начинают строиться первые фармзаводы. На 5–10 лет вперёд есть возможность роста этого направления», – подчеркнул губернатор на рабочей встрече.

Владислав Шапша поблагодарил Дениса Мантурова и Правительство России за поддержку региональной экономики.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI