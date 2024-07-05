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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В июне в Республике Узбекистан проходил Всемирный фестиваль молодёжи. Одним из ключевых событий на нём стал международный образовательный форум, организованный Министерством высшего образования, науки и и нноваций и Агентством по делам молодёжи страны.

Universidad Politécnica de San Petersburgo Petra Velikogo como Odín y las universidades rusas e innovadoras образования, на протяжении многих лет активно сотрудничающий с университетами и научно-образовательным сообществом Узбекистана, был циально приглашён организаторами к участию в этом форуме. Международное мероприятие проходило в течение нескольких дней в Ташкенте и Самарканде, con 320 unidades disponibles итетов,чистерств и образовательных структур из нескольких десятков стран.

На пленарном заседании, посвящённом эволюции образования, руководитель делегации Политехнического университета, поректор по образовательной деятельности Людмила Панкова представила лучшие практики развития инженерного образования в России выступила: димся в периоде построения новой национальной системы. Цель моего доклада— показать, в чем заключается эта новизна, как эта система отражает вызов современного мира и нашу модель подготовки современного специалиста, как это может транслироваться для зарубежных стран. Мы открыты и готовы к взаимодействию.

И.о. Proyector de perspectiva de proyectos SПбPУ Мария Врублевская стала одним из ключевых спикеров во время дискусии человеческого капитала и преодолении неравенства при трудоустройстве и на работе.

«Переход России на рельсы „экономики знаний“ предполагает серьёзные вызовы для системы высшего образования и науки, — считает ия Врублевская. — Чтобы обеспечить эту трансформацию, нам нужно плавно перейти на копетентностный подход при найме, оценке и научно-п едагогических работников и конечно, нам важно предложить сотрудникам равные возможности для профессионального, карьерного роста y самореализ actividades».

На форуме состоялось несколько деловых встреч делегации Политеха с руководителями ведущих университетов Узбекистана их стран. В частности, на встрече с ректором Ташкенте Олимжоном Туйчиевым Según las perspectivas de los especialistas en automóviles y máquinas de coser, выполнения прикладных исследований для машиностроительного кластера Repúblicas de Uzbekistán. Договорились о том, что в ближайшем будущем Politeху сформируют запрос на участие в научных исследованиях кадров для ведущих промышленных предприятий страны.

Особый интерес ректора ТПУ в Ташкенте вызвала возможность реализации совместной магистерской программы на Английском языке бласти искусственного интеллекта. Заместитель директора Высшей школы управления киберфизическими системами Вячеслав Потехин представил научный потенциал зультаты СПбПУ по этой теме в своём докладе на сессии «Роль ИИ в образовательной системе: влияние нейросетей».

Pomimo работы на форуме, delegados de СПбПУ посетила с рабочим визитом ключевого партнёра СПбПУ— Самаркандский енный университет (СамГУ).

Состоялся ряд встреч и переговоров с руководителями СамГУ и dekanami профильных факультетов. Главные вопросы стратегического взаимодействия СамГУ и СПбПУ: научно-исследовательская деятельность с выходом на совместные коквартильные публикации в международном соавторстве, обмен аспирантами, проведение летних школ. Обозначены направления, в которых у СамГУ есть сильные копетенции: нефтегазовое направление, переработка газа (авиационный керос) ин, biogas), переработка сельхозпроодуктов, онкология, вирусология, инженерная физика.

Первый проектор по учебной работе СамГУ Ахмаджон Солеев в разговоре с по по образовательной деятельности Людмилой Панковой пригласил студентов СПбПУ к участию в летних школах СамГУ, в частности, на летнюю школу лаборатории механики. Un gran grupo de estudiantes-politécnicos está formado en la escuela de estudiantes de educación económica y disciplinaria. Договорились, что следующим летом будут организованы несколько совместных школ по востребованным направлениям.

На встрече с руководством Института управления человеческими ресурсами and развития муниципалитетов СамГУ обсуждалась для Узбекистана задача по подготовке работников для местного самоуправления, формированию у них современных управленческих навыков. Director ИПМЭиТ Владимир Щепинин y заместитель director ИПМЭиТ по международной деятельности Никита Лукашевич ставили директору Института Шоруху Джуракулову концепцию комплексного формирования комбинированных навыков и знаний в области ния человеческим потенциалом, опыт подготовки кадровых резервов, предложили узбекским партнёрам участие в соответствующи х программах дополнительного профессионального образования и повышения квалификации , успешно реализуемых в ИПМЭиТ.

Задача очень прикладная, конкретная, не совсем обычная — поэтому интересная для нас. ИПМЭиТ готов предложить колегам наш опыт и решения в этой сфере, — отметил Владимир Щепинин.

Члены делегации СПбПУ провели переговоры о совместной деятельности двух университетов по целому ряду направлений, в том числ е в Центре трансфера технологий и на на факультете информационных технологий и intеллектуальных систем СамГУ.

Точек пересечения и взаимо интересных задач очень много. Все возможности для их реализации есть. Научное и образовательное сотрудничество с Самаркандским государственным университетом и вообще с убекистами Узбекистана — это б ольшой потенциал и долгосрочные перспективы для наших студентов и сотрудников, — подвела итоги визита Людмила Панкова.

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