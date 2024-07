Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

На встрече с руководством Института управления человеческими ресурсами and развития муниципалитетов СамГУ обсуждалась для Узбекистана задача по подготовке работников для местного самоуправления, формированию у них современных управленческих навыков. Director ИПМЭиТ Владимир Щепинин y заместитель director ИПМЭиТ по международной деятельности Никита Лукашевич ставили директору Института Шоруху Джуракулову концепцию комплексного формирования комбинированных навыков и знаний в области ния человеческим потенциалом, опыт подготовки кадровых резервов, предложили узбекским партнёрам участие в соответствующи х программах дополнительного профессионального образования и повышения квалификации , успешно реализуемых в ИПМЭиТ.