В ГУУ школьников познакомили с проектом «Передовые инженерные школы»

В ГУУ провели образовательный мастер-класс «От идеи до стартапа» со школьниками 8-9 классов в рамках проекта «Передовые инженерные школы» «РосГеоТех» ГГНТУ.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился руководитель Передовой инженерной школы Андрей Лужецкий. Затем начальник Управления координации научных исследований ГУУ Максим Плетнев рассказал гостям о деятельности ПИШ «РосГеоТех», охватывающей такие сферы как альтернативная энергетика, энергомашиностроение, нефтегазовое дело, автономные беспилотные и робототехнические инновационные системы. Кроме того, спикер анонсировал совместные сетевые образовательные программы ГУУ и ПИШ «РосГеоТех» ГГНТУ.

В рамках мастер-класса директор Бизнес-инкубатора ГУУ Дмитрий Рогов обозначил ключевые этапы создания инновационного проекта и критерии его оценки, а резидент «Академии инноваторов», выпускница ГУУ 2024 года Варвара Карамышева на примере своего стартапа m.GEN познакомила школьников со структурой бизнес-презентации.

После этого ребята разделились на команды и под руководством экспертов занялись разработкой инновационных стартап-проектов.

Мастер-класс завершился питч-сессией, на которой команды презентовали свои проекты и отвечали на вопросы экспертов.

Мероприятие был направлено на ознакомление школьников с проектом ПИШ «РосГеоТех», которое направлено на подготовку будущих специалистов в сфере инженерных наук.

