В ГУУ завершился грандиозный проект «Кафедральные недели в Научной библиотеке»

В рамках празднования 105-летия основания Государственного университета управления в сентябре 2023 года был запущен проект «Кафедральные недели в Научной библиотеке», в котором кафедры и институты Государственного университета управления имеют возможность представить свои научные достижения, труды профессорского-преподавательского состава на книжной выставке, которая составляется специально для каждой кафедры сотрудниками Научной библиотеки.

По словам советника при ректорате Сергея Чуева, такие мероприятия позволяют повысить узнаваемость наших учёных и преподавателей и являются важной составляющей в области популяризации науки.

Первая Кафедральная неделя открылась 8 сентября 2023 года, в День финансиста, книжной выставкой Кафедры финансов и кредита. Директор Института экономики и финансов, доктор экономических наук, профессор Галина Сорокина, открывая выставку, отметила высокую публикационную активность кафедры и пригласила познакомиться с трудами преподавателей. Из фонда Научной библиотеки на выставке было представлено 21 издание, авторами которых являются преподаватели кафедры финансов и кредита.

Следующей была кафедра государственного и муниципального управления, которая задала темп Кафедральным неделям, ведь эти две недели выдались очень насыщенными. Преподавателями кафедры были проведены ознакомительные экскурсии для первокурсников, открытые лекции со студентами, презентации учебных пособий, монографий и научных трудов профессорско-преподавательского состава кафедры, проведены круглые столы. Из фонда Научной библиотеки на выставке Кафедры государственного и муниципального управления было представлено 69 изданий.

Кафедра управления в сфере культуры, кино, ТВ и индустрии развлечений познакомила студентов нашего университета с историей кафедры и основными публикациями, провела серию занятий в конференц-зале Научной библиотеки. На выставке было представлено 44 издания из фонда Научной библиотеки.

В 2023 году кафедра философии отметила своё 65-летие, к этому знаменательному событию в конференц-зале Научной библиотеки были проведены занятия для студентов, на которых они погрузились в историю кафедры, студентам были представлены основные направления научной деятельности и освещены исследовательские интересы учёных кафедры. Студенты и все читатели Научной библиотеки смогли познакомиться с трудами профессорско-преподавательского состава, исследованиями сотрудников кафедры на выставке трудов учёных, где было представлено 60 изданий.

В рамках Кафедральных недель Института маркетинга в зале презентаций Научной библиотеки состоялся мастер-класс «Лифт в науку: формирование индивидуальных исследовательских треков студентов кафедры маркетинга услуг и бренд-менеджмента». Вместе с тем, студенты образовательной программы «Цифровые маркетинговые коммуникации» приняли активное участие в обсуждении темы «Ресурсы и возможности научного фонда библиотеки для проведения студенческих исследований», посетили выставку трудов учёных Института маркетинга, осмотрели все залы библиотеки и обсудили их функционал, уделили повышенное внимание фонду книг по маркетингу, рекламе и бренд-менеджменту. В конференц-зале состоялось обсуждение в формате «Вопрос – ответ» студенческих научных исследований в ГУУ и научных мероприятий Института маркетинга. Из фонда Научной библиотеки для выставки Института маркетинга было представлено 46 изданий.

29 ноября 2023 года в Научной библиотеке состоялась презентация первой ретроспективной выставки научных трудов преподавателей кафедры управление проектом. В экспозицию выставки была включена 61 работа преподавателей кафедры с 1965 по 2023 год, представлены ретро-издания и работы, отражающие современные направления проектного менеджмента. В период подготовки выставки был существенно пополнен книжный раздел электронной базы знаний кафедры, на его основе была сформирована виртуальная экспозиция выставки. В конференц-зале Научной библиотеки состоялась презентация обновленной версии книжного раздела базы знаний кафедры и виртуальной экспозиции выставки, к экспонатам которой можно обратиться и после её закрытия.

Следующим участником Кафедральной недели Научной библиотеки стала кафедра иностранных языков. В рамках проекта был проведен круглый стол «Учебные пособия нового поколения для обучения профессиональному общению», на книжной выставке из фонда Научной библиотеки было представлено 30 трудов профессорско-преподавательского состава кафедры.

В рамках недели кафедры физической культуры выставку трудов её учёных посетила Марина Сугробова, директор Департамента стратегического развития кампуса ГУУ.В процессе обсуждения была затронута тема дальнейшей работы по популяризации спорта в университете и запланирована новая большая выставка, посвященную спорту. Преподавателями кафедры был организован вебинар на тему «Основные принципы построения здорового питания», в рамках которого были затронуты самые насущные вопросы, например, об основных принципах рационального питания, о типах телосложения, о времени приема пищи. По итогам вебинара состоялась интересная дискуссия со студентами. Всего из фонда Научной библиотеки для выставки трудов профессорско-преподавательского состава кафедры было представлено 43 издания.

Неделя кафедры экономической политики и экономических измерений началась с открытия выставки научных и учебно-методических трудов преподавателей кафедры, а также презентации дисциплин, читаемых кафедрой. На протяжении многих лет кафедру возглавляет доктор экономических наук, профессор, академик РАН Сергей Глазьев. Запоминающимся моментом стала передача книги Сергея Юрьевича с его автографом Научной библиотеке ГУУ и последовавшее за этим торжественное открытие аудитории имени академика Дмитрия Львова. На первой лекции в новой аудитории, последователь и соратник академика Сергей Глазьев рассказал студентам о научной школе Д.С. Львова. Второй день, который прошел в коворкинге Научной библиотеки, был посвящен презентации научных школкафедры. Всего из фонда Научной библиотеки на выставке научных работ кафедры было представлено 65 изданий.

С 1 апреля 2024 года была организована экспозиция кафедры управления транспортными комплексами. К открытию выставки была приурочена XVII Межвузовская студенческая олимпиада «Менеджмент на транспорте и в логистике», в ходе которой команды выступили с защитой своих проектных работ. Мероприятие проводится ежегодно Институтом отраслевого менеджмента. По итогам были выбраны лучшие работы, распределены призовые места и особые номинации между участниками, а также была проведена открытая лекция по дисциплине «Организация управления», в рамках которой разбирались особенности ведения каршерингового бизнеса. Из фонда Научной библиотеки для выставки трудов профессорско-преподавательского состава было представлено 65 изданий.

Открытие недели кафедры банковского дела и предпринимательства состоялось в конференц-зале. На мероприятии преподаватели кафедры рассказали о её истории, о людях, стоявших у истоков зарождения структурного подразделения университета. Для всех, кто интересуется инвестициями на фондовом рынке, кафедра провела мастер-класс «Стратегии разумного инвестирования». На выставке трудов преподавателей кафедры из фонда Научной библиотеки для выставки была представлена 61 работа.

В рамках Кафедральных недель кафедра бухгалтерского учёта, аудита и налогообложения 8 апреля стала организатором 8-й Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа, контроля и налогообложения», которая прошла на базе Научной библиотеки. Для выставки научных трудов кафедры из фонда Научной библиотеки было представлено 36 изданий.

С 13 мая 2024 года в Научной библиотеке была открыта выставка трудов профессорско-преподавательского состава кафедры управления персоналом, на которой из фонда Научной библиотеки для выставки было представлено 61 издание. Кафедра был создана в 1990 году доктором экономических наук, заслуженным деятелем науки Российской Федерации Ардальоном Кибановым. Создание такой Кафедры положило начало подготовке нового поколения специалистов по управлению персоналом. Традиции подготовки, заложенные А.Я. Кибановым, бережно сохраняются и в наши дни.

7 мая в Научной библиотеке ГУУ прошло сразу два мероприятия Кафедры управления инновациями: Круглый стол «Устойчивое развитие – актуальные тренды и перспективы» и Круглый стол «Инноватика: вчера, сегодня, завтра», приуроченный к 30-летию современной истории кафедры управления инновациями, которая ранее трансформировалась из кафедры организации управления в машиностроительной промышленности, созданной в 1975 году. К дискуссии Круглого стола «Инноватика: вчера, сегодня, завтра» были приглашены преподаватели кафедры, студенты, выпускники и преподаватели, ранее работавшие на кафедре в разные годы. Из фонда Научной библиотеки на выставке трудов профессорско-преподавательского состава кафедры было представлено 42 издания.

Подводя итоги участия в проекте «Кафедральные недели в Научной библиотеке», выражаем огромную благодарность кафедрам, принявшим участие в проекте. Ваши интересные, познавательные и неординарные мероприятия расширили горизонты знаний студентов нашего университета, показали глубину научной работы и её современность.

Всего за 2023/24 учебный год в Кафедральных неделях приняли участие 16 кафедр, из фонда Научной библиотеки на выставках научных трудов профессорско-преподавательского состава было представлено 781 издание.

