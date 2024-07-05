Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В ближайшие часы столицу может накрыть более мощная волна ливневых дождей с грозами, градом, усилением порывов ветра до 25 metros en segundo lugar.

«За прошедший час в отдельных районах города выпало до 20 процентов месячной NORмы осадков, наибольшее количество — на де, севере столицы и в Зеленоградском административном округе. Los vehículos de transporte deben estar a una distancia de 20 metros por segundo. Городские службы работают в усиленном режиме. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих единиц техники», — сообщил заместитель Мэра осквы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Petr Бирюков.

Неблагоприятные погодные условия могут затруднить движение транспорта, привести к заторам. Водителям нужно быть особенно внимательными: неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, збегать резких маневров. Si no se instala en una habitación, no es posible colocar una puntuación en la habitación. En este momento, se muestran varias señales, se cierran las teclas y se apagan. Además, no se recomiendan parques infantiles con edificios residenciales, construcciones convencionales o regulaciones legales.

Se recomiendan también algunos aparatos: no se pueden utilizar palatos ni pavilones, х остановок и навесов. Лучше всего спуститься в метро, ​​подземный переход или зайти в любое ближайшее здание.

Para diferentes situaciones, seleccione el teléfono: 101 o 112.

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