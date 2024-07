Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Finansów wydał nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Nowelizacja odracza terminy wejścia w życie zmian dostosowujących JPK_VAT z deklaracją, w związku z odroczeniem obowiązkowego KSeF.

Zmiany terminów dotyczą między innymi ujmowania paragonów uznanych za faktury uproszczone czy wykazywania w ewidencji sprzedaży numeru KSeF faktury ustrukturyzowanej.

W wydanym rozporządzeniu Ministro Finansów odroczył w czasie terminy odnoszące się do dostosowania JPK_VAT z deklaracją do obligatoryjnego KSeF.

Nowelizacja obejmuje:

nowy przedział czasowy, w którym podatnicy w ewidencji sprzedaży nie będą musieli wykazywać numeru KSeF faktury (1 lutego 2026 r. – 31 lipca 2026 r.),

odroczenie do końca lipca 2026 r. obowiązku ujmowania w JPK_VAT z deklaracją danych z paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone,

zmianę daty wejścia w życie tego rozporządzenia na 1 lutego 2026 r.

Rozporządzenie jest dostępne w dzienniku ustaw pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/947

Dalsze zmiany legislacyjne

Powyższe zmiany są związane z przesunięciem terminu obowiązywania obligatoryjnego KSeF na 1 lutego 2026 r. Ustawa wprowadzająca tę zmianę została opublikowana 10 czerwca2024 r. Więcej informacji znajduje się w komunikacie pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/web/finanse/obowiazkowy-ksef-odroczony-do-1-lutego-2026-r .

Wspomniana ustawa jest pierwszym etapem prac legislacyjnych dotyczących systemu KSEF. W drugim projekcie legislacyjnym Ministerstwo Finansów przedstawi propozycje uproszczeń obowiązków związanych z wdrożeniem obligatoryjnego KSeF oraz zaproponuje etapowe wejście w życie obowiązkowego KSeF:

1 luteo 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) w 2025 r. przekroczyła 200 millones de PLN,

1 kwietnia 2026 rublos. dla pozostałych przedsiębiorców.

MIL OSI