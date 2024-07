04.07.2024 Odprawa przed szczytem OTAN

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

4 lipca br. Andrzej Duda, Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych i wicepremier Władysław Kosiniak – Kamysz uczestniczyli w naradzie z dowódcami. Narada przed szczytem NATO odbyła się w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

– Jeśli chodzi o przygotowanie do szczytu NATO to dziś najważniejsi dowódcy złożyli raporty, meldunki, które przygotowują dla pana prezydenta, bo on będzie w naszym imieniu zabierał głos, ale również dla mnie, dla ministra spraw zagranicznych, który też będzie uczestniczył w szczycie NATO. Nad tym pracujemy wspólnie od wielu tygodni. Bezpieczeństwo państwa polskiego jest czymś, co nas łączy, niezależnie od środowisk politycznych. (…) Będzie pełne współdziałanie na rzecz osiągnięcia celów dla Polski na szczycie NATO. Jednym z takich celów jest ustanowienie Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina w Bydgoszczy, które w bardzo jasny sposób opisuje wsparcie militarne, charakter donacji, sprzęt i trening żołnierzy. To jest jedyna instytucja tego typu, która będzie już na stałe przydatna do działań związanych z bezpieczeństwem Polski, NATO i pomocą dla Ukrainy. (…) To jest zupełnie nowa filozofia, która musi być bardzo wnikliwie analizowana, bo też na tej podstawie warto przeprowadzić transformację Sił Zbrojnych RP. Jaki sprzęt się sprawdza, co trzeba kupić, na jaki element szkolenia należy położyć nacisk

– powiedział podczas konferencji wicepremier.

Szczyt NATO w Waszyngtonie, który rozpocznie się 9 lipca będzie istotnym przesłaniem jedności i siły Sojuszu; przesłaniem dla wszystkich członków NATO, partnerów, ale też adwersarzy. NATO broni demokracji i pokoju od 75 lat i będzie to robić nadal, posługując się nowymi narzędziami.

– Inne sprawy, które dla nas są ważne, to są oczywiście plany regionalne, wypełnianie planów regionalnych i o to wspólnie z Panem Prezydentem zabiegamy, bo to jest sprawa kluczowa dla każdego scenariusza, każdego wariantu. Musimy być na każdy wariant przygotowani i gotowi. Nie da się tego zrobić bez odpowiednich planów i deklaracji do tych planów, bo sam plan nie wystarczy, ale poważne deklaracje i poważne akcje, które są do tego potrzebne, są po prostu niezbędne

– zaznaczył szef MON.

Podczas spotkania w Bydgoszczy wicepremier odniósł się także do prac nad Strategią Bezpieczeństwa Narodowego.

– Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jako najważniejszy akt mówiący o kierunkach działania, o potrzebach, o obronie Ojczyzny w każdym aspekcie. (…) Jeżeli państwo jest zaatakowane, to broni się siłą wszystkich swoich instytucji, siłą wszystkich swoich obywateli. (…) Strategia Bezpieczeństwa to jest całe państwo. To są wszystkie dziedziny naszego życia. Dynamika, która jest, powoduje, że ona musi być bardzo często uaktualniana. To było jedno z naszych najważniejszych zadań jakie przyjęliśmy dla siebie po przejęciu władzy, po przyjściu do ministerstwa. (…) Dziękuję Panie Prezydencie za rekomendacje na podstawie, których Rada Ministrów będzie mogła przyjąć Strategię Bezpieczeństwa Narodowego.

