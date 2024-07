04.07.2024 Warszawa Spotkanie Premiera z Prezydentem Słowacji

Source: Government of Poland in Polish

Spotkanie Premiera z Prezydentem Słowacji04.07.2024

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Premier Donald Tusk spotkał się ze słowackim Prezydentem Peterem Pellegrinim. Głównym tematem rozmowy były kwestie dwustronne oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem dalszego wsparcia dla Ukrainy. Liderzy omówili także bieżącą sytuację po wyborach europejskich.

Spotkanie, które odbyło się 3 dni po objęciu przez Polskę przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (V4), było także okazją do wymiany zdań na temat najważniejszych zagadnień regionalnych i przyszłości współpracy w ramach tego formatu.

1 lipca Polska po raz siódmy objęła roczne przewodnictwo w V4. Motto przewodnie to: „V4: powrót do korzeni”. Nawiązuje ono do fundamentów współpracy wyszehradzkiej, takich jak wolność, prawa człowieka, rządy prawa oraz zaangażowanie w proces integracji europejskiej i współpracę na rzecz bezpieczeństwa w Europie.

Peter Pellegrini piastuje urząd Prezydenta Republiki Słowackiej od 15 czerwca 2024 roku. Wizyta w Warszawie jest trzecią, po Pradze i Brukseli, wizytą zagraniczną słowackiego szefa państwa.

