Хор Сретенского монастыря завершил гастроли с новой музыкальной программой

При поддержке «Роснефти» в Красноярске состоялся заключительный концерт Хора Сретенского монастыря с новой музыкальной постановкой «Песни наших родителей». Всего гастрольная программа тура включала 16 городов в регионах присутствия Компании.

«Роснефть» поддерживает Хор Сретенского монастыря с 2015 года. За это время музыкальный коллектив с большим успехом провел множество концертных туров – «Роснефть. Великой Победе посвящается», «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперёд!», «Шедевры мировой культуры», «Жизнь».

Гастроли хора с музыкальной программой «Песни наших родителей» начались выступлением в Рязани 29 марта. В рамках новой музыкальной постановки в исполнении коллектива прозвучали песни старшего поколения, в которых запечатлены важные вехи истории страны. Среди них – любимые всеми «Подмосковные вечера», «Течет река Волга», «Тонкая рябина» и др. Автором идеи и режиссером концерта выступил директор Хора Сретенского монастыря Фёдор Степанов.

«Роснефть» поддерживает проекты, каждый из которых становится значимым явлением культурной жизни страны. Мужской хор, возглавляемый регентом Андреем Полторухиным, не раз покорял слушателей разных стран. Концертные программы Хора звучали в лучших залах более чем 45 стран мира.

4 июля 2024 г

