Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Центральный банк России – Banco Central de Rusia (2) –

Отчетность кредитной организации, представляемая в Банк России посредством личного кабинета в порядке, установленном Указанием нка России от 09.01.2024 № 6655-У «О порядке взаимодействия Банка России с kreditными организациями, некредитными выми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и Банка России, в том числе личного ка бинета, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования чного кабинета», должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью (далее — УКЭП) уполномоченного (уполномоченных) лица (лиц) кредитной организации, предусмотренного (предусмотренных) FORM сти, установленной Указанием Банка России от 10.04.2023 № 6406-У «О formas, сроках, порядке составления и представления organizaciones de crédito (grupo bancario) en Banco central de la Federación Rusa, información sobre organizaciones bancarias п)» (далее — Указание Банка России № 6406-У).

В соответствии с Указанием Банка России от 24.10.2022 № 6299-У «О правилах составления и представления в Центральный банк Federación Rusa de Rusia (financiera) y organizaciones bancarias de crédito grupos, grupos de crédito consolidados y grupos de organizaciones bancarias» (далее — Указание Банка России № 6299-У) лицами, уполномоченными подписывать отчетность, являются:

руководитель отчитывающейся кредитной организации (лицо, осуществляющее funkции единоличного исполнительного органа, еститель, член коллегиального исполнительного органа) и (или) иное должностное лицо в предусмотренных формой отчетности случаях; главный бухгалтер отчитывающейся кредитной организации либо замещающее его лицо, если подпись главного бухгалтера усмотрена в форме отчетности.

В случае если отчетности предусмотрена подпись руководителя кредитной организации, то в соответствии с пунктом я Банка России № 6299-У такая отчетность может быть подписана УКЭП лица, осуществляющего функции единоличного тельного органа кредитной организации, его заместителя или члена колегиального исполнительного органа, в том числе не являющегося заместителем единоличного исполнительного органа кредитной организации. Normas de seguridad del banco ruso, regulaciones de las organizaciones de crédito en Банк России, возможность делегирования права подписания такой отчетности иным лицам не предусмотрена.

Одновременно обращаем внимание, что в соответствии с требованием части 8 статьи 13 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после подписания ее руководителем ского субъекта, в связи с чем отчетность по формам 0409806 «Бухгалтерский balans (forma pública)», 0409807 «Отчет о финансовых результатах (forma pública)», 0409808 « Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)», 0409810 «Отчет об изменениях в капитале рганизации (публикуемая FORMа ): )» и 0409814 «Отчет о движении денежных средств (forma pública)» должна быть подписана непосредственно УКЭП лица, ществляющего funкции единоличного исполнительного органа кредитной организации ( либо лицом, исполняющим его обязанности), а также главным бухгалтером кредитной организации.

Подписание отчетности заместителем главного бухгалтера возможно только в случае, если он является лицом, исполняющим сти главного бухгалтера кредитной организации на период его замещения.

В случае если отчетности предусматривает наличие подписи руководителя кредитной организации и главного бухгалтера й организации, то в situации, когда главный бухгалтер совмещает должность заместителя руководителя кредитной организации вляется членом коллегиального исполнительного органа кредитной организации, дублирование УКЭП главного бухгалтера не допускается акая отчетность подлежит подписанию УКЭП руководителя кредитной организации в понятии, предусмотренном пунктом 3 Указания Банка России № 6299-У, и УКЭ П главного бухгалтера кредитной организации.

В случае если отчетности предусматривает подпись должностного лица, уполномоченного подписывать отчет, кредитная ия в лице ее единоличного исполнительного органа самостоятельно определяет должностное лицо, которому может быть делегировано право исания такой формы отчетности в предусмотренных приложением 1 k Указанию Банка России № 6406-У случаях.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI